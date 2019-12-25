拒絕支持韓國瑜！　北港朝天宮董事長蔡咏鍀：選舉就是投自己喜歡的人

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀。（圖／記者傅誠攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

2020大選進入白熱化，藍綠戰況越趨激烈，媒體報導國民黨總統候選人韓國瑜當面拜會北港朝天宮董事長蔡咏鍀，希望蔡董能出席造勢，不過被蔡咏鍀「當面拒絕」。對此，蔡咏鍀25日受訪時表示，「選舉有個人立場，有的選交情，有的選有人情包袱」，不過對於是否接受國瑜的請託，蔡咏鍀則是不講明，僅表示：「過去，你看我的行程就知道了」。

有媒體爆料，北港朝天宮董事長蔡咏鍀過去和前雲林縣長張榮味走得較近，不過面對2020選戰，蔡咏鍀似乎對民進黨總統候選人蔡英文較友善。韓國瑜以「雲林女婿」身分穩固地方選情，12日到北港朝天宮進香時，曾透過張派人士向董事長蔡咏鍀提出請託，邀請蔡咏鍀出席造勢場，不過卻慘遭拒絕，甚至回應「無法幫你」。

蔡咏鍀25日上午被媒體問到這件事時便做出回應：「到朝天宮去拜拜我們都歡迎，但是選舉有個人立場，有的國民黨選國民黨，民進黨就選民進黨，那有的選比較喜歡的人，有的選交情，有的選有人情包袱」。

不過再被問到，之前傳出韓國瑜好像有找你幫忙？蔡咏鍀無奈回應：「選舉的過程每一個人都會拜託嘛！」，媒體則繼續追問是否有接受韓國瑜的請託，蔡咏鍀僅表示：「過去你看我的行程就知道了」。

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