全國旅外雲林鄉親力挺　張嘉郡承諾爭取建設故鄉

▲全國旅外雲林鄉親支持雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡，於12/21（六）下午在競選總部成立後援會。

圖、文／張嘉郡辦公室提供

全國旅外雲林鄉親支持雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡，於12/21（六）下午在競選總部成立後援會，雲林同鄉總會創會總會長譚量吉說，旅外同鄉力挺支持為故鄉雲林建設而努力的總統及民意代表，就是總統候選人韓國瑜、雲林海線立委候選人張嘉郡、山線立委候選人謝淑亞。

張嘉郡接受媒體訪問表示，民進黨高層近來頻頻下鄉為蘇治芬站台造勢，好像是發起「全黨救蘇治芬」的樣子，張嘉郡說，父親是土庫人，而她在虎尾出生，拜託鄉親疼惜和支持雲林女兒、雲林孫女，她以歡喜心與鄉親互動、訴說理念和政見，希望更多正能量散發出來，讓雲林更幸福更美好，旅外鄉親返鄉力挺，讓她非常感動，一定會全力以赴，爭取勝選為雲林開創新未來。

來自基隆、台北市、新北市、桃園、台中、彰化、台南、高雄等地的雲林同鄉會理事長等數十人，下午來到張嘉郡競選總部，成立「全國旅外雲林鄉親支持立委候選人張嘉郡後援會」，雲林縣長張麗善、中國國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、韓國瑜妻舅雲林縣議員李明哲、張嘉郡、謝淑亞等與會懇託支持，張麗善歡迎雲林旅外鄉親返鄉參加「雲林人之夜」，並懇託旅外鄉親支持為母縣打拚的總統及立委候選人，讓母縣雲林開創新繁榮。

張嘉郡指出，她二十六歲首次當選立委時，提出高鐵設站雲林的訴求，當時很多人以為是夢想，但如今，高鐵雲林站營運以來，不但旅外雲林鄉親返鄉之路更快捷，也因此吸引觀光客帶來經濟繁榮，這次立委選舉，她提出將爭取雲林國際商港，希望雲林發展成為有如大陸深圳一般繁榮的海港城市，如果爭取高鐵設站雲林是「脫胎」，那麼爭取雲林國際商港就是「換骨」，雲林一定要脫胎換骨，鄉親支持張嘉郡也是在支持雲林未來的新繁榮。

張嘉郡懇託鄉親支持她及謝淑亞，讓兩人都當選立委，成為「雲林縣政府的翅膀」，爭取中央經費配合雲林縣長張麗善大刀闊斧建設雲林故鄉，讓雲林農工商並進，懇託旅外雲林同鄉力挺，攜手為故鄉雲林開創新未來。