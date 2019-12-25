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李明明破壞布條還說謊！張嘉郡競選總部呼籲鄉親抵制惡質選風

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▲▼張嘉郡,李明明,蘇治芬,雲林縣,海線。（圖／張嘉郡辦公室提供）

▲雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人第1號張嘉郡競選總部今早召開記者會，控訴蘇治芬陣營大規模破壞張嘉郡後援會製作的布條。

圖、文／張嘉郡競選辦公室提供

雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人第1號張嘉郡，競選總部今早召開記者會，控訴蘇治芬陣營大規模破壞張嘉郡後援會製作的布條，不只蘇治芬本人、元長鄉長李明明，甚至蘇治芬秘書劉家誠，都被發現破壞旗幟與布條。張嘉郡競選總部呼籲蘇治芬及競選團隊，不要再做反民主的犯罪行為，更不要一直說謊欺騙雲林人的話，請還給雲林一個乾淨的選舉。

張嘉郡競選總部發言人許哲賓指出，李明明在臉書指稱，破壞布條是為了「維護公共區域環境整潔」所以要清除「沒有署名」之競選標語布條，然而遭其破壞之布條上都有署名「張嘉郡後援會」，並非沒有署名。

▲▼張嘉郡,李明明,蘇治芬,雲林縣,海線。（圖／張嘉郡辦公室提供）

雲林縣議員蔡明水指出，依照正常清除程序，就算是沒署名之布條，也應由鄉公所清潔隊收回去，再通知所有人來領走，並非可由鄉長親自動手清除，更何況遭李明明破壞的布條被棄置路邊，根本沒有達到「維護公共區域環境整潔」目的。蔡明水強調，如果元長鄉內沒有署名的布條都要清除，為何蘇治芬的布條都好端端地掛在路邊，李明明遭舉報犯罪後，不知反省，反而繼續說謊，根本不配再當元長鄉長。

王鈺齊議員表示，蘇治芬與其助理在東勢破壞張嘉郡後援會製作的布條後，等於間接鼓勵其競選團隊與支持者從事破壞布條的行為，因此今天又有民眾提供蘇治芬秘書劉家誠破壞張嘉郡的競選旗幟的狀況，希望還給雲林乾淨競選風，不要再抹黑、破壞了。

▲▼張嘉郡,李明明,蘇治芬,雲林縣,海線。（圖／張嘉郡辦公室提供）

▲▼張嘉郡,李明明,蘇治芬,雲林縣,海線。（圖／張嘉郡辦公室提供）

對於近日連續性且大規模的布條遭到破壞，許哲賓說，這是組織性犯罪，而蘇治芬就是首謀，因為蘇治芬選舉選到沒步，只能用破壞對手布條的方式來競選，如此惡質的手段，也只有蘇治芬跟她的團隊做得出來，而更可惡的是蘇治芬及其同黨，可能都以為把謊話講了一百萬遍就會成真，所以才會一直到處說謊，這樣的行為根本就是把雲林鄉親當成傻瓜。

許哲賓指出，李明明對鄉親有三騙，被破壞的張嘉郡布條，明明有寫張嘉郡後援會，這是第一騙，割掉布條卻隨意棄置路邊，有違維護公共環境清潔之說，鄉長親手破壞環境清明顯怠忽職守，這是第二騙，蘇治芬布條完全無署名卻完好掛著，元長鄉公所沒有處理，李明明配合蘇治芬選舉，是反民主行為，這是李明明第三騙。

▲▼張嘉郡,李明明,蘇治芬,雲林縣,海線。（圖／張嘉郡辦公室提供）

張嘉郡競選總部呼籲雲林鄉親，站出來共同抵制惡質選風、抵制惡質候選人，還給雲林一場乾淨的選舉，也呼籲蘇治芬競選團隊，不要說再從事反民主行為，不要嘴巴說民主而行為反民主，張嘉郡競選總部後續會依照取得蘇治芬團隊對張嘉郡文宣品的破壞行為證據提出告訴。

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