防疫大缺消毒水　台塑六輕無償供應漂白水給雲林各鄉鎮

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情肆虐，人心惶惶，台塑企業無償提供漂白水(次氯酸鈉)供雲林縣各鄉鎮公所做為環境消毒使用，2月12日上午載運消毒水由雲林縣環保局及20鄉鎮清潔隊分裝載回，經稀釋後，用於縣內各公共場所消毒，13日特別派六輕施協理及管理處員工教導清潔隊人員，安全稀釋使用。

▲台塑企業無償提供漂白水(次氯酸鈉)供雲林縣各鄉鎮公所做為環境消毒使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣謝淑亞副縣長表示，感謝台塑企業王文淵總裁及林健男董事長主動無償提供消毒水，雪中送炭讓清潔隊用於各鄉鎮公共場所消毒。近來疫情嚴峻，盼鄉親注意環境清潔及勤洗手，齊心共度難關。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰表示，因應全面消毒防疫需求，台塑企業提供17噸消毒(漂白)水，濃度為12%，使用單位需至少稀釋240倍以上(調成濃度0.05%)來簡易消毒，同時應避免與鹽酸等化學物品混用，因擔心藥劑濃度過高易造成傷害，特別派六輕施協理及管理處員工前來教導清潔隊人員，如何安全稀釋使用。

雲林縣環保局表示，經評估，清潔隊將高濃度消毒水稀釋500倍可達防疫需求，預期調配8,500噸消毒水，供縣內公共環境消毒之用。麥寮鄉公所清潔隊今日共派出8名消毒人員分2組針對行政機關、幼兒園、社區共餐場所、村廟宇、市區等較為群聚之公共空間做消毒工作。

▲台塑企業今(13)日特別派六輕施協理及管理處員工教導清潔隊人員，安全稀釋使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台塑企業雪中送炭，無償供應消毒水由雲林縣環保局及20鄉鎮清潔隊分裝載回，經稀釋後用於縣內各公共場所消毒。（圖／記者蔡佩旻攝）





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