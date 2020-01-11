雲林縣以南「21席區域立委」綠全拿！　藍營在濁水溪防線全被圍殲

記者趙蔡州／綜合報導

2020立委大選開票中，113席中有區域立委73席、不分區立委34席和原住民立委6席。民進黨截至11日晚間7時30分已經有41人自行宣布當選區域立委，其中雲林以南（雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣）共21席區域立委席次皆由民進黨拿下。

台灣的政治版圖以濁水溪為界線，長期形成北藍南綠狀態，而農業大縣雲林又屬藍軍在濁水溪的第一道防線，這次雲林立委海線區域被視濁水溪以南最激烈的選區，前縣長蘇治芬血戰「張家班」張嘉郡，最終以8萬6534票暫時領先國民黨張嘉郡7萬8241票。

▲ 嘉義市選前之夜將噴水圓環擠滿。（圖／嘉義市政府提供）

雲林縣第一選區／民進黨蘇治芬自行宣布當選

雲林縣第二選區／民進黨劉建國自行宣布當選

台南市第一選區／民進黨賴惠員自行宣布當選

台南市第二選區／民進黨郭國文自行宣布當選

台南市第三選區／民進黨陳亭妃自行宣布當選

台南市第四選區／民進黨林宜瑾自行宣布當選

台南市第五選區／民進黨林俊憲自行宣布當選

台南市第六選舉／民進黨王定宇自行宣布當選

嘉義縣第一選區／民進黨蔡易餘自行宣布當選

嘉義縣第二選區／民進黨陳明文自行宣布當選

嘉義市（僅一個選區）／民進黨王美惠自行宣布當選

高雄市第一選區／民進黨邱議瑩自行宣布當選

高雄市第二選區／民進黨邱志偉自行宣布當選

高雄市第三選區／民進黨劉世芳自行宣布當選

高雄市第四選區／民進黨林岱樺自行宣布當選

高雄市第五選區／民進黨李昆澤自行宣布當選

高雄市第六選區／民進黨趙天麟自行宣布當選

高雄市第七選區／民進黨許智傑自行宣布當選

屏東縣第一選區／民進黨鐘佳濱自行宣布當選

屏東縣第二選區／民進黨蘇震清自行宣布當選（以無黨籍身份參選）。

▲雲林以南6個縣市共21席區域立委皆由民進黨拿下。（圖／記者黃國霖攝）

國民黨僅在雲林縣以北及離島地區有候選人宣布當選，截至11日晚間8時共奪下14席區域立委席次，包含南投、彰化以北及離島等縣市。