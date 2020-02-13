台61快速路「整車洗手液燒光」　駕駛驚魂：停路肩幾秒就陷火海

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣受新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情影響，市面上防疫產品都很搶手，酒精、乾洗手、洗手乳等，目前都是市面上熱銷寵兒，雲林台61線快速道路12日午夜發生一起火燒車事件，雲林縣消防局獲報趕往現場，一輛大卡車陷入火海，而車上燃燒的正是乾洗手液及洗手乳產品，所幸貨車上林姓駕駛機警停車逃生，無人員受傷。

▲滿載乾洗手液和洗手乳的大貨車陷入火海怵目驚心，整輛貨車上的產品全被燒成灰燼，車體也燒到剩骨架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局於昨（12）日午夜11點45分獲報，指一輛滿載乾洗手液和洗手乳等清潔用品的大貨車在雲林台61線快速道路北上車道231.4公里處起火燃燒，警消迅速到達現場於30分鐘後將火勢撲滅，但整輛貨車上的產品已全被燒成灰燼，車輛也燒到剩骨架。

林姓司機表示，這批貨從台南的工廠準備運到台中地區供貨，沿著61線西濱快速道路北上行駛，行經雲林縣台西段時，林姓司機查覺車後斗有火光，隨即將車輛停靠路肩，下車查看，因整輛車都是易燃的酒精品，司機擔心爆炸，馬上打119通報，不到幾秒車斗即陷入火海。

台西消防隊長蘇育辰據報帶隊出動兩輛消防車，火速趕到，立刻架起水線灌救，因火勢相當猛烈，經強力灌救才控制火勢，是否因運送路途中，酒精瓶撞破或摩擦生熱所致，司機也不清楚，起火原因正由消防單位調查中。

台西警分局接獲報案，立即派員前往處理並通知消防分隊前往救援，雲林縣消防局派遣台西消防分隊2輛消防車、1輛救護車，消防人員5人，由分隊長蘇育辰帶隊前往搶救，貨車上物品為乾洗手洗手液，燃燒相當迅速，雖然火勢在0時45分撲滅，但整台小貨車已燒成廢鐵，所幸無人員傷亡。

▲滿載乾洗手液和洗手乳的大貨車起火燃燒，警消迅速到達現場於30分鐘後將火勢撲滅，但整輛貨車上的產品已全被燒成灰燼，車體也燒到剩骨架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲滿載乾洗手液和洗手乳的大貨車起火燃燒，警消迅速到達現場於30分鐘後將火勢撲滅，但整輛貨車上的產品已全被燒成灰燼，車體也燒到剩骨架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲滿載乾洗手液和洗手乳的大貨車起火燃燒，整輛貨車連同車上貨品均陷入火海。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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