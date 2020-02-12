「一生中最快樂時光」被終結！他7刀刺死女友　法官判：關到96歲

▲雲林縣褒忠鄉去年七月發生恐怖情殺事件，雲林地方法院法官重判兇手無期徒刑。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林褒忠鄉去年7月中旬發生凶殺案，楊姓男子懷疑陳姓女友另結新歡，竟持刀埋伏，趁陳女上班刺殺她7刀，導致陳女大量出血，因出血性休克併多重器官衰竭，不治死亡。雲林地方法院日前依殺人罪，宣判楊男無期徒刑。

法官調查，現年71歲的楊姓男子與小她16歲的陳姓女子交往6年，曾有同居關係，去年6月懷疑陳女想分手而施暴，去年7月17日上午到陳女上班地點埋伏，見陳女下車，即反手握長達18公分鋼刀猛刺對方7刀，其中一刀刺破左臂動脈，造成大量出血，雖經送醫救，至當晚8點半仍宣告不治。

楊男矢口否認「蓄意殺人」，只是想要教訓陳女。強調與陳女同居半年的時光，是一生中最快樂的時光，因感受到陳女有意分手，雙方關係急轉直下，才會想持刀教訓她。

合議庭法官認為楊男多所辯解，且曾傳送給陳女之簡訊中曾提及：「妳玩我、傷害我，我就徹底毀了妳」、「把妳玩死，我這把年紀已夠本了」等語，是認由此而埋下本件殺人之動機。

死者三名女兒泣不成聲地一再向法官表示：「無法接受媽媽已經死亡之事實，每每想到此就不禁落淚。」

合議庭法官認為，楊男所為之犯行，尚無剝奪被告生命而與社會永久隔離之必要，因而審慎量處無期徒刑，宣告褫奪公權終身。且無期徒刑依法須執行逾25年（被告現為滿71歲之人），尚須有悛悔實據者，始得假釋出獄，否則仍須繼續執行監禁，令其與社會長期隔絕，以免危害他人。



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