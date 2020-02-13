惡搞後現暖流！「黃千千」訂餐讓熊貓變車聚　滷肉飯、鴨血湯全送街友

記者蔡佩旻／雲林報導

即時外送平台 foodpanda為大家帶來便利的送餐服務，手機一點即可隨時訂取想吃的美食，簡單方便的操作卻變成惡作劇的方法，雲林斗六市近日發生「千面人」以假資料惡意訂餐，造成外送員送餐奔波到荒郊後找不到人取餐；張智學律師表示， foodpanda可向這位「千面人」以損失的餐費金額提告民事損害賠償。

▲雲林斗六多名foodpanda外送員2月10日開始接到惡意訂單，指定地點多在郊外或路口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣斗六市 foodpanda外送區域從2月10日開始連續遭一位「千面人」以黃千千、黃美玲等多個假名字及跨國電話惡意大量點餐斗六各家美食，取餐地點均為市郊空地或田野間無建築物的地方，訂餐後故意不索取，而大量餐點最後在等無人狀況下由外送員自行處理。

張姓外送員向記者表示，公司派單有說明，像這種惡意大量訂餐不索取的狀況，因外送員都是按本分工作，在正常工作的範圍內，只要將實際狀況填上回報單後，經公司確認無誤，公司都會按接單數給付正常運送薪資，所以不擔心。

張員說，從昨天媒體曝光後就沒再接到這種惡意訂單，這起惡意訂餐的事件中，餐單最高是2月10日的約5000元肯德基速食，再來就是3600元的知名牛排店的排餐，在經過確認無人取餐後，公司派單員指示，為免浪費食物，與食物有保鮮期等條件下，餐食可由外送員自行處置。

在2月11日中午的大量午餐單中，有便當、滷肉飯、火鍋店的鴨血湯等，斗六的 foodpanda外送員將這些餐食分送至斗六火車站附近、人行地下道的街友與資源回收婆婆，張員提到，大部分人收到都很開心，連一開始不太好意思接受的婆婆最後也開心收下滷肉飯和鴨血湯。

張智學律師表示，以如此惡意點餐的狀況，foodpanda公司可向這位「千面人」以連日來，所有訂餐的餐費金額總計來提出民事損害賠償告訴。

foodpanda 公司回應，「foodpanda 已掌握發生於雲林縣消費者惡意訂餐的個案狀況，為維護店家及外送夥伴權益，foodpanda 將鎖定並追蹤異常狀況，針對疑似異常的訂單會再次確認訂餐資訊，才會確認訂單成立。若店家或外送夥伴已出餐或完成派送，foodpanda將完全承擔相關費用，店家及外送夥伴權益不受影響。」

斗六警分局副分局長李仁指出，目前尚未接到有相關人前往報案，建議權益受損害的foodpanda公司可前往派出所報案；惡整外送員大量惡意棄單行為恐以觸犯《刑法》第355條「意圖損害他人，以詐術使本人或第三人為財產上之處分，致生財產上之損害」可處3年以下有期徒刑、拘役或15000元以下罰金。

▲斗六foodpanda外送員2月11日將惡意訂單的餐食，分送給斗六火車站附近的街友及資源回收婆婆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六20名foodpanda外送員2月10日晚間接到惡意訂單，指定地點在一處產業道路，根本沒有人前來取餐。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六多名foodpanda外送員2月10日開始接到惡意訂單，指定地點多在郊外或路口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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