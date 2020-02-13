徵用口罩到4月！上任1年多第3次出席行政院會後...韓國瑜說話了

▲行政院院會 韓國瑜 高雄市長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎疫情導致全球口罩荒，原本台灣的出口禁令到2月23日為止，但沒想到就在行政院會之後，經濟部表示，因爲目前疫情有擴大趨勢，口罩出口禁令延長到4月底，中央指揮中心也確定延長配給制至4月底，而韓國瑜在上任一年多，才第3次出席行政院會之後向中央喊話：必須全面配戴口罩時，希望教育部能依照人口比例來依序依量分配口罩給予學童及第一線防護人員，初步估計高雄市一天就需要有55萬口罩。

韓國瑜13日前往行政院會表示：在這次疫情中，高雄在全國各縣市首先定位為一級開設及防護，根據他這段時間觀察，發現民眾因為心理恐懼，造成社會上出現搶購口罩、酒精、漂白水等防疫物資現象；在經濟層面上，高雄這段時間以來有許多觀光飯店住房率下降、商圈遊客減少，許多中小企業、民宿、飯店、會展等，也都受到疫情衝擊，影響甚大。

▲行政院院會 韓國瑜 高雄市長。（圖／記者屠惠剛攝）

考量到未來疫情若進一步擴大、必須全面配戴口罩時，高雄的學童一天就需要20萬片口罩，一線防護人員則需要35萬片，韓國瑜向教育部喊話，希望開學後，教育部能協助依照人口比例，依序依量來分配額溫槍、口罩與酒精等防疫物資。另外，韓國瑜提到，自己日前在高雄建議中央統一制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例」、「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業補貼稅費及其他措施辦法」，明訂優惠對象及補貼原則。今行政院也決定採取紓困計畫，因此建議中央未來是否考量明定紓困暫時條例，讓地方中央相互配合、攜手共同防疫。

國民黨立法院黨團日前提出比照SARS期間因應措施，研議「民國一○九年新型冠狀病毒紓困條例」草案，針對受疫情衝擊的產業給予紓困跟補助，總額約5百億元。韓國瑜也建議中央思考此草案，「針對高雄市所有相關零售、餐飲、商圈、飯店、民宿等產業，因為我們是一級開設、一級防護，懇請相關部會多予支持」。

▲行政院院會 韓國瑜 高雄市長。（圖／記者屠惠剛攝）