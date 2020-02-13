懶人包／N95、隔離衣、面罩數量曝光　6張圖看衛福部應變新冠肺炎

▲新冠肺炎疫情延燒，民眾戴口罩自保。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，行政院長蘇貞昌13日在行政院會聽取衛福部報告。衛福部針對物資整備、假訊息防治、宣導及諮詢進行說明。衛福部指出，口罩產量提升，2月3日至9日，每日平均458萬片，2月10日至16日，預計每日生產490萬片，而N95口罩、防護衣、外科口罩、隔離衣、防護面罩等戰備物資的數量也出爐。

衛福部表示，中國大陸各地疫情持續延燒，國際間部分國家亦已出現次波或第三波感染，甚至是社區感染，我國目前18名病例雖皆為境外移入或家戶內感染，但疫情瞬息萬變，稍有不慎可能就前功盡棄，因此，政府由上而下應嚴密監控疫情發展，並隨時調整防治作為，讓國人對政府防疫有信心。

▲最新疫情。（圖／衛福部提供，下同）

衛福部指出，自中國大陸發生疫情至今，政府汲取過去經驗，凝聚各部會力量迅速應變整備，並提出各項因應措施，防疫的部分包括入出境檢疫及管制、提升旅遊疫情警示、加強高風險人員健康追蹤與隔離措施等。

▲國內疫情監測。

▲邊境管制。

民生物資方面，衛福部說明，針對口罩的使用，為確保資源的有效利用及公平原則，政府已限制口罩出口，統一徵用及推動實名制販售，並擴大產能，使目前口罩平均日產量提升。

▲物資整備。

衛福部指出，2月3日至9日，7天實際總產能3208萬片，每日平均458萬片，2月10日至16日，7天預計總產能3438萬片，以每日生產490萬片計算。戰備物資包括N95口罩、防護衣、外科口罩、隔離衣、防護面罩。

▲物資整備盤點，標示於「()」內數字為行政院核定之安全儲備量。

衛福部進一步表示，雖然政府持續積極推動、更新防治作為，但要有效控制疫情除了需要仰賴專業，人心的安定也很重要，隨著中國大陸疫情日益嚴峻，國人對疫情的恐懼與不安也日漸提升，加上現處科技發達資訊爆炸的時代，假訊息的傳播速度更甚以往。

衛福部提到，從一開始的疫情謠言，到最近的衛生紙之亂，均是政府推動防疫工作的挑戰，因此，如何向人民傳達即時、正確的防疫資訊，減少國人對假訊息的恐慌，也是防疫成功與否的重要關鍵，目前假訊息已收189案，辦結154案（包含25案函送刑事警察局，1案送NCC要求媒體自律）。

▲假訊息防治。

在宣導及諮詢應處作為上，衛福部運用多元管道及新媒體加強宣導。疾管署臉書追蹤人數超過22萬、LINE@疾管家好友數超過170萬。衛福部配合新聞稿內容製作文宣，及時推播訊息，獲得網友好評，互相推薦運用。

除了新媒體的運用，衛福部自2月1起，協助行政院拍攝宣導影片共計28支，持續配合疫情狀況，適時邀請具影響力醫師拍攝宣導影片，自2月1日起每天全天候在各電視新聞台每小時播出。

▲宣導及諮詢應處作為。