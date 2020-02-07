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馬英九出庭太陽花案　戴著口罩嗆民進黨口罩政策：他們講話能聽嗎？

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記者孫于珊／台北報導

太陽花學運讓時任總統馬英九等高官捲入殺人未遂案！台北地院7日上午傳喚被告馬英九、時任行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞及中正一分局長方仰寧，進行勘驗程序，馬抵達法院時面對媒體詢問當下熱門的疫情議題，馬竟小聲爆出「他們（指民進黨）講話能聽嗎？」，對於太陽花案，馬英九皆否認犯罪。

▲▼馬英九。（圖／記者孫于珊攝）

▲前總統馬英九因太陽花學運案遭控殺人未遂，5日戴口罩出庭。（圖／記者孫于珊攝）

2014年間的太陽花學運爆發「323佔領行政院」事件，警方強制驅離非法集會抗議的民眾，其中參與抗爭的7旬老翁周榮宗（已故）等23名民眾，因而受傷掛彩，認為警方執法過當，事後自訴控告馬英九等4人涉殺人未遂、重傷害未遂、傷害、強制等罪。

馬英九7日出庭時，面對媒體詢問「對於民進黨立委說把口罩留給需要的人怎麼看？」戴著口罩的馬小聲說了：「他們講話能聽嗎？」至於更多武漢返台包機等疫情相關問題，馬僅微笑致謝，未多作回應。此外在開庭時，4人中，僅有馬及江宜樺2人從頭到尾都戴著口罩。

▲▼馬英九。（圖／記者孫于珊攝）

▲記者問到「口罩留給需要的人」一事，馬英九在口罩裡小聲說「他們（指民進黨）講話能聽嗎？」（圖／記者孫于珊攝）

對於要當庭勘驗當天強制驅離等衝突畫面前，江宜樺的律師認為當事人江宜樺無在場的必要，因為已對影片等證據內容不爭執，不過法官認為在場較妥當，因此江等人斟酌後仍留在庭內。

勘驗的畫面中，可以看到警車、噴水車，以及有員警以警棍或防暴盾牌驅離民眾等過程，自訴人律師還說，一名雙手高舉正在離開的民眾被員警從背後推倒，並向下重踏，頓時有男性聲音高喊：「踹呼死（台語）！」才有後續出現「腳踹下去」、「踹下去了」（皆台語）的聲音。

然而馬英九的律師吳柏宏表示，若畫面中民眾非原告，則與本案無關；其餘被告律師的看法也都與其相同，而馬、江、王、方4人對於勘驗畫面也均表示無意見。

馬英九離開法庭時，再次面對記者提問，「民進黨立委要你不要戴口罩」一事，馬僅微笑說，「謝謝他們的關心」，其餘未再多作回應。

▼馬英九離開法庭時，面對鏡頭僅微笑致謝，未多作任何回應。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼馬英九。（圖／記者孫于珊攝）

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