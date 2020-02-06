收費拍7男6女群交趴！北戰到南他辯「關起門」　檢怒：怎麼不選在花園？

記者孫于珊／台北報導

3女全裸背對鏡頭，一張張僅用P圖遮住重點部位的「藝術照」，看了令人血脈噴張！主辦活動的人是「穆川申」、「松山西口前」攝影師蔡哲凱，但由於中間有金錢來往，被依《刑法》圖利使人為性交或猥褻罪判10月徒刑。但蔡男認為他不是以營利為目的，也沒有強迫男女一定要性交，不服判決提上訴。然而檢察官聽不下去蔡男的辯詞，質問他拍照「怎麼不選在花園？」

▲攝影師蔡哲凱上訴出庭，強調自己並非以營利為目的，而是出於要拍出好作品。（圖／記者孫于珊攝）

2017年蔡男因在IG上貼出「7男戰6女群交趴」的作品照片，還附上文字「一個個滿足後都回家了」，遭檢警調查發現，蔡男在2017年間舉辦了6場群交趴，從台北激戰到台南！且每位參與的男生會被收取2000元至5000元費用，而每名女生會獲得約1000到2000元車馬費，扣除雜支後，其餘則進到蔡男口袋。

38歲蔡男被判刑後提起上訴，5日他在庭上表示，他是以拍攝作品為目的，並非要營利，且此事件上新聞後，他的形象被破壞，幾乎接不到工作，每月收入不到2萬元，之前因「怕」惹怒檢察官及法官等偵辦審理人員，所以不敢多說什麼，才造成這般結果，如今提上訴希望能再減輕刑度或得緩刑機會。

蔡男還向法官說，可以去看他先前作品，就知道他「旅拍」不是亂拍去玩的；也解釋，雖是拍「沒有穿衣服」的照片，但他沒有搓合，也無需真的要發生性行為，可以像戲劇拍攝用「借位」，況且在廣告中，並沒有說「一定要做性交易」，有令人遐想的文字內容也只是「廣告手法」。

▲蔡哲凱的大尺度作品爭議不斷。（圖／翻攝自穆川申臉書）

法官聽了蔡男的辯詞，怒問他「想拍藝術照為何要用這種方式？」「你有沒有悔改意思啊？」並向蔡男解釋他所涉犯的法條內容，讓他明白這就是「變相性交易」！蒞庭檢察官也忍不住補一槍，「怎麼不選在花園拍照？」

蔡男感受到法官及檢察官的怒火，隨即說「我知道錯了」，承認「以攝影為名義辦活動，媒介男女從事性交易及猥褻的行為」，也請求法官看在他沒有前科，會幫助弱勢，且案發是「關起門」沒危害社會，又當初不懂才犯錯，希望可以給他一個機會；並說到，因要拍作品，但沒有足夠的錢支付場地費等雜支，所以才利用「找人拍攝付我錢」的方式，沒想到會觸法，事後感到萬分後悔，如今沒工作、沒收入，也知道以後不能再犯。

▼蔡哲凱曾帶剛滿18歲少女進旅館慶生，隔天直接進警局，還PO出自己被上銬的畫面。（圖／翻攝穆川申IG）

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