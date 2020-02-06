佔滿騎樓！台北小巨蛋旁藥局排隊逾200人　號碼牌秒殺「下次請早」

記者孫于珊／台北報導

為嚴防武漢肺炎疫情及解決民眾買不到口罩問題，「用健保卡到藥局領口罩」政策6日上路！台北小巨蛋旁的專品藥局下午3時發放號碼牌，民眾則早已大排長龍，準時到場或晚到的民眾都只能下次請早，悻悻然離去。

▲口罩實名制上路，藥局門口排隊逾200人持健保卡準備領口罩。（圖／記者孫于珊攝）

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配合政府防疫政策，每間藥局每日配發200片大人口罩及50個片小孩口罩。專品藥局統一從下午3時發放100張號碼牌，因每張健保卡可領2片大人口罩；小孩口罩部分則發25張號碼牌。

然而藥局門口早已聚集人潮，整條騎樓幾乎都被要領口罩的民眾佔據了，大約200多人，所有號碼牌瞬間被秒殺！一旁店家甚至要不時提醒民眾「留點走道」。

而藥局人員發完號碼牌後，看到民眾排隊都排到路口轉彎了，一一上前告知「沒有領到號碼牌的人可以離開囉！」民眾失望的表情瞬間表露無疑，不過對於民眾的相關提問，「幾點可以領號碼牌」等問題，藥局人員也溫柔有耐心地答覆，但最後還是免不了一句，「下次請早」。

▼轉彎了還在排！民眾不是排隊買美食，而是排隊領口罩。（圖／記者孫于珊攝）

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