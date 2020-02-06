想成「國際攝影大師」捲入7男6女群交抽頭案　蔡哲凱：藝術遊走法律邊緣

▲立志成為國際攝影師的蔡哲凱，因一場官司讓夢想遠了，但對於未來他將會繼續努力，追回夢想。（圖／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

立志成為國際攝影師的38歲蔡哲凱，因拍攝大尺度照片聞名，如今卻因拍攝「7男6女群交趴」的「藝術照」，被依《圖利使人為性交或猥褻罪》判刑。化名「穆川申」、「松山西口前」的他，不服判決提上訴，認為藝術本就「遊走在法律邊緣」，自己並無意犯罪，一切都是為了拍出好作品！

蔡男2017年在IG上貼出「7男戰6女群交趴」的作品照片後，造成轟動，加上他的高調作風，引起了檢警注意。經查，蔡男至少與10人有異常資金流動狀況，在2017年7月至12月間舉辦了6場群交趴，每位參與的男生都會被收取2000元至5000元的費用，而每名女生會獲得大約1000到2000元的車馬費，扣除雜支後，其餘則進到蔡男口袋，因此被判刑10月，可易科罰金30萬元，同時繳回群交趴所獲利的不法所得。

蔡男針對收費部分於庭上表示，他主要收取的是「攝影費」，只有「主動想被拍照的人」才會收費，其中一名空少就沒有拿他的錢，因為空少當天到場時看到參加的女生都不是他的菜，所以就沒參加。而收費標準也不一，會再依當天的房間價位、酒水等雜支而不同。

蔡男庭外受訪時也無奈說，這類藝術本就「遊走在法律邊緣」，他希望成為國際型攝影師，原預計要去日本進修，但因官司纏訟，收入銳減又賠了一堆錢，目前只能先靠做生意賣東西來賺錢，不過這也讓他學了一課，往後將會繼續朝夢想前進，儘管近40歲了，但決不放棄！

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