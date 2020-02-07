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口罩號碼牌發2.5小時！永和光南人龍「瘋狂繞圈圈」　晚來民眾錯愕：還有嗎

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▲▼永和光南發口罩。（圖／記者黃士原攝）

▲永和光南發口罩，光發號碼牌就花了2.5小時。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

光南大批發日前宣布在7、8日兩天將在各大分店贈送50萬片口罩，7日有人凌晨1點就來排隊，排隊人潮一路從光南旁的巷子裡繞圈，又從巷子繞到中正路大馬路上，沒想到最後又繞到光南門口，光是發號碼牌就花了2.5小時，晚來沒拿到號碼牌的人直問「還有嗎？」

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光南大批發永和店7日免費發放1萬2000片、2400份一般口罩，吸引大批人潮來排隊，雖然表定10點30分放號碼牌，11點開始發口罩，但早上9點隊伍就長達300公尺，之後人潮不斷湧入，持續有民眾以小跑步的方式往排隊隊伍方向前進，深怕來得太晚，隊伍一路從光南旁的巷子裡繞圈，又從巷子繞到中正路大馬路上，沒想到又繞回光南門口。

▲等領口罩的排隊人龍。

▲排隊隊伍一路從光南旁的巷子裡繞圈，又從巷子繞到中正路大馬路上，沒想到又繞回光南門口。 ▲口罩號碼牌發2.5小時！永和光南人龍「瘋狂繞圈圈」。（圖／截取google地圖後製）

為了避免跟發口罩隊伍重疊，光南一度暫停發放號碼牌，先消化領口罩隊伍，但此舉又引起現場排隊民眾慌亂，直說「先讓我們拿到號碼牌才能安心啦」。最後光南員工重新整理隊伍，把人潮引導到另一條巷子再重新發放號碼牌，最後發到2400號時已經是中午12點了，光是發號碼牌就花了2.5小時。後面沒拿到號碼牌的民眾有點錯愕的說「還有嗎？」光南員工以明天還會發次一次的回答來安撫他們。

永和光南發放口罩號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲現場有多位員警維持秩序。（圖／記者黃士原攝）

由於現在缺口罩，永和分局也預期人潮很多，為了避免出現排隊糾紛，也調配了多位員警在現場維持秩序，現場發生多幾插隊事件也很快就落幕。

光南大批發永和店預計8日會再發放1萬2000片、2400份一般口罩，每人限領5片，早上10點30分放號碼牌，11點開始發口罩。光南也在臉者上表示，這次贈送的口罩為一般的「三層防護口罩」，並非醫療等級。一般生活使用上，對於飛沫、防塵、防護即已足夠，但如需要出入醫院等高風險的場所，建議使用更高等級的醫用口罩。

▲▼永和光南發領口罩的號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲光南大批發永和店預計8日會再發放1萬2000片、2400份一般口罩，每人限領5片。（圖／記者黃士原攝）

永和光南發放口罩號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲最後發到2400號時已經是中午12點了。

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