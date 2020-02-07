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光南新竹店發1萬2000個口罩　2400人受惠！11點前排隊都領得到

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記者陳凱力／新竹報導

因為武漢肺炎疫情讓全台口罩大缺貨，「光南大批發」於2月7、8連續兩天於全台灣各地門市免費發放共50萬份口罩，新竹地區約有2400為民眾受惠，由於發放數量較多，許多晚來的民眾也意外領到號碼牌，依現場情況，幾乎11點前來排隊的民眾都可領到口罩。

▲光南發口罩D1（圖／記者陳凱力攝）

▲光南新竹店免費發送口罩。（圖／記者陳凱力攝，下同）

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▲光南發口罩D1（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹地區有2400人可以領到免費口罩。

▲光南發口罩D1（圖／記者陳凱力攝）

新竹地區惟一一間門市位於新竹市火車站附近，依「光南大批發」公告將免費發送12000份口罩，一人5個共有2400人受惠，雖然免費發放的並非醫療口罩，但由於現階段實在「一罩難求」，對許多民眾來說仍是一大福音。

搶得頭香的是住在新竹市的A小姐，他說自己早上7點多就來排隊，第二名的是一名保母，8點多來排隊，她說，因為工作需要口罩，但實在到處都買不到，6日健保卡實名制她也去排了一個多小時，卻一個都沒買到，對她來說，即使不是醫療型口罩，有也比沒有好。

「光南大批發」新竹店李店長表示，今日將發放12000個口罩，共有2400人可以領取，工作人員於前一晚開始加班手工分裝口罩，5個一袋，7日早上出動10名工作人員，由於發送口罩，因此門市也延遲營業，製口罩發送完畢才會繼續正常營業。

2400份號碼牌約在11點前發送完畢，「光南大批發」新竹店更提早在10點40分左右開始發放口罩，許多晚到的民眾意外領到號碼牌，也表示非常興奮。

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