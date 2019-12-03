　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

foodpanda撞路人「竟急call公司完成訂單」　恐成植物人…他嘆：是死命必達嗎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳凱力／新竹報導

新竹市2日晚間發生一起餐點外送員撞上路人命危的意外事件。高峰里郭里長表示，當時56歲的韓姓男子步行斑馬線過馬路，卻遭到疾駛的foodpanda外送員撞飛，造成頭部遭重擊、腦幹受損嚴重，目前仍在加護病房搶救中，而讓他傻眼的是，外送員第一通打的電話竟是讓公司派車繼續把外送完成，也讓他質疑「到底是使命必達還是死命必達」。他更沉重的表示，該事故路口經常發生車禍，但市府每次都以「規範」拒絕他們提出加裝紅路燈的要求，他再次為里民請命「規範是死的但人命關天」，希望市府能重視此問題。

▲foodpanda撞路人「竟急call公司完成訂單」　恐成植物人…他嘆：是死命必達嗎。（圖／郭朋鑫里長提供）　▲郭朋鑫說，外送員第一通打的電話竟是通知公司繼續派人來完成訂單。（圖／郭朋鑫里長提供，下同）

高峰里里長郭朋鑫在臉書貼文表示，2日晚間發生在高翠路173巷口的車禍是10天內的第三起，這起也是最嚴重的車禍，造撞擊的里民腦部重創，就算能救回性命，恢復意識的機率卻相當的低。郭朋鑫說，看了事發經過畫面，當時韓姓里民用完晚餐，準備到馬路對面的超商購物，行走斑馬線時遭疾駛的外送機車撞上，韓男當場倒地、失去意識。

▲foodpanda撞路人「竟急call公司完成訂單」　恐成植物人…他嘆：是死命必達嗎。（圖／郭朋鑫里長提供）

▲郭里長多次請求加裝紅綠燈遭駁回，請求市府不應只以規範來做事，應加入現實考量，避免再有傷害發生。

郭說，車禍路口在過去實施路平施工時，就曾多次向市府陳情建議，希望能增設紅綠燈或閃光警告號誌，提醒用路人車注意安全，卻一直被以「前後路口都已設置號誌、此處距離太短、與規範不符為由，拒絕裝設警示號誌」，郭里長認為，這個路口常發生大小車禍，為什麼相關單位卻不重視，以這次行走斑馬線被撞重傷的事故來說，不禁讓人懷疑，規範是用來保障什麼東西？郭呼籲「規範是死的、人命關天」，希望相關單位能重視此問題。

郭里長表示，車禍事發當時外送員倒地後不看自己傷勢，拿起電話竟然不是通知家屬，而是聯繫公司再派車前來把餐點接力送達，他說「為了要完成外送訂單，到底是使命必達還是死命必達？」路況不熟、車速過快、加上盯著手機導航，不出事才奇怪。

▲foodpanda撞路人「竟急call公司完成訂單」　恐成植物人…他嘆：是死命必達嗎。（圖／郭朋鑫里長提供）

▲傷者韓先生目前仍在加護病房。

郭朋鑫說，他看過「順豐快遞」車輛上清楚的告示送貨員「本車時速不得超過50公里」，而點餐外送的呢？公司有這樣的強制規定嗎？還是只為了賺錢、鬆散的規範，反正我有說、不遵守是個人行為，出了事就推的乾乾淨淨、這樣做對嗎？

郭里長說，重傷的韓先生目前還在加護病房，醫生說韓先生只有10%的存活率，若手術順利，存活率可提高到40%，不過那僅代表「活下來」，因為韓先生非常可能無法恢復意識成為植物人，希望大家能他加油、集氣，祈禱奇蹟發生，讓他能夠恢復健康。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►疝氣男稱不舉「神明前外帶少女」　神蹟助破案！關鍵2字讓他栽了

►全裸小模外拍「主動情境DIY」　工程師「被動式配合」慘遇恐怖暗示

►「通靈校長」涉斂財！點鈔機6小時點完1.1億現金　戶頭還有1.2億遭凍結

ET快訊
台中9年鐵板燒店怒「熊貓欠7萬餐費」宣布解約！竟已倒閉1個月
韓國瑜回防「愛河魚群跳出水」！韓粉嗨：一睹龍顏　高市府說話了
嚴凱泰癌逝1年「生前最掛心」拚了陪她　女兒500字聲聲喚：你
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

foodpanda撞路人「竟急call公司完成訂單」　恐成植物人…他嘆：是死命必達嗎

北市警酒店抓少年被抽件…同事誡「別多事」　所長涉包庇稱「不知情」

退將羅文山涉收千萬政治獻金　幕後金主是中共全國政協委員

攤商脫產拒繳罰單「攏無效」　警結合行政執行手段拍賣商品

水箱車闖自行車道「壓毀木橋」　橋下釣魚男慘遭木頭砸死

網評婚紗小開「射後不理」　女網紅挨告誹謗...檢：有關公益不起訴

民生社區醉漢躺人行道叫不醒　警喊「我是你學長」結局大逆轉

社福司機「凍未條」伸手摸下體　未成年少女回家後提告

狂吸笑氣助興真歸天！花蓮壽豐男子陳屍房內...現場留2支鋼瓶

為家務操煩幾十年...跟女兒吵架「板橋出走南投」　妹仔找到媽淚崩：對不起

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

foodpanda撞路人「竟急call公司完成訂單」　恐成植物人…他嘆：是死命必達嗎

北市警酒店抓少年被抽件…同事誡「別多事」　所長涉包庇稱「不知情」

退將羅文山涉收千萬政治獻金　幕後金主是中共全國政協委員

攤商脫產拒繳罰單「攏無效」　警結合行政執行手段拍賣商品

水箱車闖自行車道「壓毀木橋」　橋下釣魚男慘遭木頭砸死

網評婚紗小開「射後不理」　女網紅挨告誹謗...檢：有關公益不起訴

民生社區醉漢躺人行道叫不醒　警喊「我是你學長」結局大逆轉

社福司機「凍未條」伸手摸下體　未成年少女回家後提告

狂吸笑氣助興真歸天！花蓮壽豐男子陳屍房內...現場留2支鋼瓶

為家務操煩幾十年...跟女兒吵架「板橋出走南投」　妹仔找到媽淚崩：對不起

英德桃園合體輔選　賴清德：戰略改變先贏桃園，立院就能過半

楊蕙如曾開價500萬幫韓營操作？　張善政：又不是笨蛋當然不會接受

安雅泰勒喬伊挑戰英國名著《艾瑪》　80秒換15套華服「美出新高度」

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻必買

冬盟／中職缺先發投手　林威助建議提早集訓備戰

迪麗熱巴「藍色人魚長裙」美炸！　一轉身搖曳發光…粉絲暴動：是公主沒錯

絕美女棋士「日練棋8小時」...靠比賽獎金養活自己！

J.Sheon遇恐怖情人「奪命連環call」...硬起來拒接：響到沒電為止

台酒南投酒廠風華再現今動土　預計2022年完工啟用

館長曝光砂石業「比販毒好賺」　怒轟韓國瑜：還敢說是庶民

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

高雄20歲男削甘蔗！一刀砍斷「生殖器」剩皮相連

鮮肉法官擺爛　伴網美妻環遊世界出外景

「7男6女壞壞趴」1年6場　穆川申判10月

共諜抓到了！中校軍中洗腦：共軍犯台馬上投降

男子酒後為男顧客口交 男提告處緩刑4年

偷情辣人妻！老司機帶她戰遍全桃園　公車也當砲房

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高雄1男頭部中彈　鮮血直流送醫搶救

「百威龍炮幫」不甩侯友宜！淡水10餐廳遭炸店

真理褲女孩洞口前狂扭　鑽娃娃機偷3巨寶

剝皮酒托妹侵台！妹子猛喝5壺紅酒灌爆帳單

鶯歌凶殺！他拔刀刺穿友人手臂動脈　噴血死派出所前

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

即／新北泰山13歲男童「校園2樓墜落」送醫治療

更多熱門

相關新聞

瑞芳台62線轎車不明原因衝向路邊坡

瑞芳台62線轎車不明原因衝向路邊坡

新北市台62線快速道路東向15.3公里處，3日下午4時許一輛銀色轎車準備下瑞芳閘道處時，黃姓女駕駛因不明原衝向快速道路邊坡水溝，車內還有2名女乘客1名70歲，另1名就讀幼稚園女童，3人身上皆有擦、挫傷。後續由救護車將3人送往基隆長庚醫院。詳細車禍事故原因，有待轄區警方進一步調查釐清。

外送叫200元便當　菜色長這樣網爆熱議

外送叫200元便當　菜色長這樣網爆熱議

失戀妹訂炸雞被暖哭！網友卻戰翻了

失戀妹訂炸雞被暖哭！網友卻戰翻了

熊貓系統狂當爆「A貨款」！店家怒：4個月沒收到錢

熊貓系統狂當爆「A貨款」！店家怒：4個月沒收到錢

客「給50元求上樓」　她：後悔答應你

客「給50元求上樓」　她：後悔答應你

關鍵字：

foodpanda外送車禍紅綠燈ubereat

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

快訊／《有瑕疵的人們》車璌河身亡！得年27歲

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

高以翔「求婚女友前」猝逝！

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

高以翔頭七　準未婚妻Bella憔悴現身

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

獨／頭七儀式結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面