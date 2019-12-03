foodpanda撞路人「竟急call公司完成訂單」　恐成植物人…他嘆：是死命必達嗎

記者陳凱力／新竹報導

新竹市2日晚間發生一起餐點外送員撞上路人命危的意外事件。高峰里郭里長表示，當時56歲的韓姓男子步行斑馬線過馬路，卻遭到疾駛的foodpanda外送員撞飛，造成頭部遭重擊、腦幹受損嚴重，目前仍在加護病房搶救中，而讓他傻眼的是，外送員第一通打的電話竟是讓公司派車繼續把外送完成，也讓他質疑「到底是使命必達還是死命必達」。他更沉重的表示，該事故路口經常發生車禍，但市府每次都以「規範」拒絕他們提出加裝紅路燈的要求，他再次為里民請命「規範是死的但人命關天」，希望市府能重視此問題。

▲郭朋鑫說，外送員第一通打的電話竟是通知公司繼續派人來完成訂單。（圖／郭朋鑫里長提供，下同）



高峰里里長郭朋鑫在臉書貼文表示，2日晚間發生在高翠路173巷口的車禍是10天內的第三起，這起也是最嚴重的車禍，造撞擊的里民腦部重創，就算能救回性命，恢復意識的機率卻相當的低。郭朋鑫說，看了事發經過畫面，當時韓姓里民用完晚餐，準備到馬路對面的超商購物，行走斑馬線時遭疾駛的外送機車撞上，韓男當場倒地、失去意識。

▲郭里長多次請求加裝紅綠燈遭駁回，請求市府不應只以規範來做事，應加入現實考量，避免再有傷害發生。



郭說，車禍路口在過去實施路平施工時，就曾多次向市府陳情建議，希望能增設紅綠燈或閃光警告號誌，提醒用路人車注意安全，卻一直被以「前後路口都已設置號誌、此處距離太短、與規範不符為由，拒絕裝設警示號誌」，郭里長認為，這個路口常發生大小車禍，為什麼相關單位卻不重視，以這次行走斑馬線被撞重傷的事故來說，不禁讓人懷疑，規範是用來保障什麼東西？郭呼籲「規範是死的、人命關天」，希望相關單位能重視此問題。

郭里長表示，車禍事發當時外送員倒地後不看自己傷勢，拿起電話竟然不是通知家屬，而是聯繫公司再派車前來把餐點接力送達，他說「為了要完成外送訂單，到底是使命必達還是死命必達？」路況不熟、車速過快、加上盯著手機導航，不出事才奇怪。

▲傷者韓先生目前仍在加護病房。

郭朋鑫說，他看過「順豐快遞」車輛上清楚的告示送貨員「本車時速不得超過50公里」，而點餐外送的呢？公司有這樣的強制規定嗎？還是只為了賺錢、鬆散的規範，反正我有說、不遵守是個人行為，出了事就推的乾乾淨淨、這樣做對嗎？

郭里長說，重傷的韓先生目前還在加護病房，醫生說韓先生只有10%的存活率，若手術順利，存活率可提高到40%，不過那僅代表「活下來」，因為韓先生非常可能無法恢復意識成為植物人，希望大家能他加油、集氣，祈禱奇蹟發生，讓他能夠恢復健康。

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