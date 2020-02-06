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口罩大軍操爆健保署電腦！新竹人龍一聽「當機」...驚喊：那A安內

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▲排隊買口罩。（圖／記者陳凱力攝）　▲健保卡實名制購買口罩首日，造成系統負荷不了當機。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

實名制購買口罩首日，全台各地都出現排隊人潮，多家健保特約藥局一早就出現排隊購買口罩的民眾，由於全台購買口罩同時過卡的線上人數太多，甚至造成電腦當機，有民眾一 聽驚喊：那A安內，部分民眾也抱怨等太久，不過整體來說排隊秩序良好。

▲排隊買口罩。（圖／記者陳凱力攝）

▲有民眾早上7點多就來排隊。

請繼續往下閱讀...

2月6日是實名制首日，身分證雙號的民眾可於今天至健保特約購買2個口罩，新竹市位於台大醫院附近的一間健保特約藥局，早上大約7點多開始出現排隊，直到9點發放，人潮已排約百人左右，現場雖有不耐久候的小抱怨，但大致來說秩序良好。

由於實名制首日，也是系統使用首日，藥局內出動多名工作人員應付排隊人潮，按規定，購買口罩者都需要過健保卡，可能因為全台同時上線人數太多，約在9點半左右藥局的過卡系統出現當機，藥局人員只好緊急重開機，併向現場民眾說明，待系統重開機後繼續正常發放。

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