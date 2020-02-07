質疑確診報告真實性　武漢市台辦：台商稱「一切正常、CT正常」　

▲首批滯留武漢台商包機有一名台商確診。（圖／記者黃彥傑攝）



記者曾俊豪／綜合報導

首批滯留武漢247名台灣民眾、陸配等返台後，發現有一人確診感染新型肺炎。對此，武漢市台辦負責人指出，工作人員從2月5日下午至2月7日上午，數次與這名確診病例取得聯繫，「這名台胞表示自己一切正常，CT檢查正常，沒有收到任何確診通知。」該負責人質疑檢驗結果完全對不上，呼籲台灣當局如實交代。

綜合陸媒報導，武漢市台辦負責人表示，第一批返台247名台胞在登機前均就自身健康狀況作出書面承諾，並按規定接受檢疫排查，「省、市台辦對他們返台後的狀況十分關心，通過不同方式表達慰問。」

他指出，武漢市台辦根據衛生部門反饋的台方通報病例情況，第一時間聯繫上了這位台胞，表達關心，「讓我們感到十分意外的是，這位台胞表示，他現在正在島內指定隔離地點暫住，今天上午還告訴我們，他目前情況一切正常。」

報導提到，武漢市台辦工作人員從2月5日下午至2月7日上午，曾數次與台方通報的這名確診病例人員取得聯繫，這名台胞表示自己一切正常，CT檢查正常，沒有收到任何確診通知。

武漢市台辦負責人認為，連日來，台灣一些人不斷炒作從武漢返回的台胞出現確診病例，台灣當局也拿這個病例大做文章，以此阻礙拖延在鄂台胞返鄉，「但台灣方面通報的確診病例與我們實際瞭解的情況大相徑庭，完全對不上，為什麼會出現這樣的問題？台灣當局應當作出如實交代。」