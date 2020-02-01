男童哭訴「車內被摩擦」　噁男手機海量裸照曝光…都是未成年

▲小男童向老師哭訴遭到猥褻，張男的惡行才因此曝光。（圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名有多次前科的戀童癖男電梯維修員，以糖果、餅乾誘拐小學男童，趁著送對方回家時竟將男童載往空地猥褻得逞。檢警日前掌握線索前往拘提，沒想到直接在手機中發現數百張與未成年男童的裸照，由於他過去有多次前科，警方懷疑他可能是誘童慣犯，訊後向新竹地院聲請羈押禁見獲准。

33歲的張男從事電梯維修工作，有多次妨害性自主前科，多次對未成年男童下手，還曾被指控性侵女友兒子，後來因證據不足而遭認定不起訴。

狡猾的張男猥褻男童越發熟練，知道如何避免留下證據，行徑越來越大膽，2018年年底，他在某國小附近鎖定一名小學男童，趁著男童獨自上學途中向他搭訕，還送對方糖果、餅乾、文具用品博取好感，待男童放下戒心後隨即以「溫柔大哥哥」形象要求每天陪他上下課。

張男成功獲得「接送權」後，假藉送男童回家，開車將男童直接載往偏僻無人的空地，在車內掏出自己的生殖器對男童不斷磨蹭…男童嚇得回家直作噩夢，隔天到學校向老師哭訴，才讓噁心大哥哥一事曝光。

檢警獲報循線找到嫌疑人張男，於1月間持拘票將他拘提到案，張見警察找上門，故左右而言他，趁警方沒注意的時候拿出手機，結果一旁眼尖的警員才發現手機內都是「男男親密照」，其中還有數百張張男與未成年男童的裸照與自拍，警方將其手機扣下後要擴大清查被害人，張男詢後依妨害性自主罪嫌移送。

►連呸姊也愛這一味



►跨年趴慘被「哥哥」欺負 她崩潰痛哭：是鹹鹹濕濕的東西



►拓海名車「甩尾轉2圈撞3車」 老司機：慘遇「水漂效應」...零件散滿地



►上市公司女主管棄高薪當23年全職媽 花心夫帶小三遊世界嗆：意外懷孕才娶你