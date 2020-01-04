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社會 社會焦點 保障人權

男藝人闢專室「一條龍種大麻」　女刑警扮粉絲臥底揪毒

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▲▼大麻。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅男將租屋處改造成栽種室，24小時以LED植物生長燈加強照射，再以水耕方式繁殖，直到成熟採收後再將成熟大麻吊掛烘乾，供吸食用。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳凱力／新竹報導

多次參加歌唱選秀的羅姓街頭藝人從小就有明星夢，平時在雙北地區街唱，也擁有不少粉絲，不過羅男卻深陷毒爆中，為了吸食大麻，他不惜偷渡種子在家栽種，警方鎖定目標後，找來一名亮麗女刑警喬裝成粉絲打探作息及收集情資，羅男被捕後女刑警私下透露，自己雖以「假粉」身分接近，卻漸漸被羅男的好嗓音征服成為「真粉」，看見偶像被法辦，感到不捨與心痛。

年約30歲的羅男有著一副好歌喉，從小就喜歡唱歌的他嚮往成為注目焦點，多次參加各大歌唱節目及選秀，同時也是街頭藝人的他，平常也會在台北市、新北市等街頭自彈自唱。

不過羅男卻對大麻深深著迷，為了「專研」大麻，他還上網自學「大麻栽種技術」，2018年4月從柬埔寨偷渡大麻種子，將租屋處改造成栽種室，24小時以LED植物生長燈加強照射，藉此讓種子催生活化，再以水耕方式繁殖，直到成熟採收後再將成熟大麻吊掛烘乾，供吸食用。

未料，警方早就鎖定羅男「自給自足」，為掌握明確事證，找來一名身材高挑、外型亮麗的女刑警喬裝粉絲接近。待警方確切掌握羅男作息且時機成熟後，於11月間持搜索票前往羅的租屋處查緝，當場查扣活體大麻植株八株、一部分大麻成品、肥料、栽種燈具一批。

女刑警雖因此獲警政署重大毒品案件有功人員表揚，但她卻透露，自己早成為羅的粉絲，只要羅唱過的歌，自己都能朗朗上口，看見偶像誤入歧途，即使獲獎，也實在開心不起來。

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