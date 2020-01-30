少女PO臉書「有感染者從醫院落跑」　台大醫院氣炸…馬上截圖要告

▲一名年輕女網友在臉書散布未經證實的假消息。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

武漢肺炎疫情發警報，為了不讓似是而非的謠言蠱惑人心造成動盪，中央政府早在農曆年前就下達指令，所有與疫情有關的訊息將統一由疾管署發布，而對於未經查核的不實謠言發布，都將嚴厲取締並開罰，不過仍有網友不信邪，於臉書散布「有感染者從醫院落跑」的不實消息，對此，遭點名的台大醫院竹東分院嚴正駁斥，更在第一時間截圖交給警方，預計31日前往製作筆錄正式提告。

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▲▼女網友看起來年紀很輕，PO文半小時左右已有100多人分享轉貼。

武漢肺炎疫情緊張，幾乎每天都有新的「疫情警報」，農曆年前一則「新竹馬偕疑似病患」就造成全台進入恐慌，口罩更因此被狂掃一空，政府擔心網路流傳不實假消息造成人心惶惶，也早就下達命令，所有疫情由疾病管制署統一對外發言，並再三呼籲「勿轉傳來路不明的訊息」，否則最高可開罰300萬元。

不過，仍有民眾毫無顧忌， 1名竹東女網友就在臉書發文：「竹東有感染者亂跑，台大落跑的，到竹東的請帶（戴）口罩，必（避）免感染，這是真的哦！」引起網友們一片恐慌。

▲稍早該名網友的臉書已無法讀取內容。

對此，台大醫院竹東分院嚴正駁斥，院內也沒有「落跑」病人，也未有感染者的相關訊息，由於先前也有民眾謠傳「有一名遭感染的病患將轉送至台大醫院竹東分院治療」等不實訊息，因此院方對此非常慎重，更表示剛收到消息第一時間就通知警方，由於女網友內容誇張、造成人心不安，因此院方也正開會討論31日將前往提告。



新竹縣衛生局則表示，截至目前為止，縣府內都未接獲類似通報，且武漢肺炎的相關確診或疑似通報，都由疾病管制署統一發布訊息，即使女網友是在個人臉書發言，但也確實造成民眾恐慌，衛生局也將蒐集相關資料後續將交由疾病管制署認定。

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