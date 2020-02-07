寶瓶星號全船檢驗至少4小時！若太多人發燒...「將分兩批送驗」

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

「寶瓶星號」郵輪8日下午即將停靠基隆港，指揮中心將登船對1738名旅客進行發燒篩檢，若有人發燒，就會直接在船上採檢送醫，被問到所需時間為何？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因為不知到需採檢的人有多少，會盡量在1梯次內做完，至少需4小時，如果查出來發燒症狀的人太多，可能要分兩批送，至少需8小時才能採檢完畢。

中央流行疫情指揮中心已決議將登船進行發燒篩檢，若有人不幸確診，確診者會依規定送醫院隔離治療，其餘留船隔離14天，現傳出外籍旅客恐成人球。陳時中表示，病毒沒有分本國與外國人，明天會先與旅客說明情況與發燒篩檢，全數都會採檢送驗，會在最快的時間內去達成。

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寶瓶星號包括船員共有1738人，原本今日將先停靠沖繩那霸，讓外籍旅客下岸，但最新消息指出，日方已2次拒絕郵輪靠港，船方已放棄，將直接開回台灣，預計8日下午抵達基隆港，停靠西三碼頭。

中央流行疫情指揮中心6日晚間公佈最新決議，等郵輪靠港，就由有防疫人員登船進行發燒篩檢，如果都沒有症狀，就可自主健康管理14天，若有人發燒，就會直接在船上採檢送醫，其他人留在船上完成檢查。如果檢驗單位確診是陰性，船裡沒有接觸史的可能，就回去做自主健康管理，但有人確診，確診者送醫，其他人留船隔離14天。

陳時中表示，明天登船檢疫時，防疫人員會先與旅客進行衛教與發燒篩檢，若有發燒，會詢問旅遊史，並採檢送驗，目前已加大實驗室量能，希望在最快的時間完成檢驗。而會建議隔離在船上檢驗，是因為居家隔離行蹤掌握會變得非常困難，也容易被社區的人標籤化，留船隔離可確保效果。指揮中心可提供相關生活協助，若有症狀產生，也可即時醫療救援。

陳時中在下午記者會中，與寶瓶星號乘客喊話，呼籲乘客請配合明天相關的檢疫措施，更表示「政府不但會讓大家回家，也要讓大家健健康康回家。」