「口罩進口就好」才被酸　周錫瑋再喊：高溫殺菌可重複用

▲周錫瑋。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

武漢肺炎疫情肆虐，台灣陷入口罩恐慌。前台北縣長周錫瑋開直播稱口罩從國外進口就好，此言一出立刻被網友酸爆，但他也在政論節目中再度喊話表示，口罩高溫殺菌可重複使用。

周錫瑋在4日播出的《新聞深喉嚨》節目中表示，需要口罩的有多少人？到底現有的口罩有多少？能夠生產的有多少？雖然全球都在搶口罩，可是能不能還是進口口罩？要怎麼樣做？這都是一些方法，大家現在提出來的，大家都應該好好的去接受它。

周錫瑋強調，今天的態度是非常健康的，不是說要去批評政府，而是去建議政府什麼，建議政府的更重要就是，資訊要正確，資訊要透明，資訊更要健康，「我講的健康是什麼？不要危言聳聽，政府要很明確的告訴大家，像剛剛高明見醫師就在講，這口罩你用完之後，用高溫是可以殺菌的」。

至於口罩可不可以重複使用，周錫瑋提到，過去有些講法說口罩絕對不可以重複使用，外面依附細菌，「不對，口罩用過還是可以用高溫或其他的方式，還是可以殺菌，然後再繼續使用的，這個訊息大家應該都要有。」

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