武漢肺炎重創航空業！國泰航空宣布放3星期無薪假　華航新進組員延後報到

▲國泰航空宣布放3星期無薪假。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情持續蔓延，重創航空業！國泰航空宣布放無薪假，其內容指出，鼓勵所有員工參與特別假期計劃，於3月1日至6月30日期間放取3星期的無薪假。華航也宣布延後新進組員報到時間，據了解，影響人數破百人。

國泰航空宣布，因應新型冠狀病毒爆發及市場對航班需求顯著下跌，已於昨天公佈將大幅削減運力，保存營運資金是目前保障業務的關鍵，我們已採納多項應對措施。

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國泰航空說，今天也鼓勵所有員工參與特別假期計劃，於3月1日至6月30日期間放取三星期的無薪假，4個月內視人力配合輪流選休三周。至於台灣部分，目前國泰航空台灣辦公室員工約有580人左右，上述鼓勵輪休期限，台灣可能配合本地法令規範調整。

▲華航先前大動作招募空服組員，如今受到疫情影響，新進組員報到日將延後。（圖／記者蕭筠攝）

另外，華航方面也宣布，新進客艙組員視疫情發展延後報到，將另行通知開訓時間。據了解，原本規劃在4日、17日報到的兩批組員，加上3月報到的第三批組員，影響人數約有破百人。

事實上，華航去年11月才大動作宣布招募客艙組員，當時共吸引6000名求職者報名，預計錄取70名，錄取率僅有1%，原先預計在2月初起開始分批報到受訓，如今受疫情影響，何時能報到已成未知數。