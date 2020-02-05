▲ 口罩實名制6日上路！新北開設防疫應變中心，完善市民防疫物資採購。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

配合中央自6日起實施口罩販售實名制政策，新北市民政局結合衞生局、警察局、消防局及法制局等跨局處與各區公所，擬定緊急應變計畫，於各區成立防疫應變中心，每日配送口罩至全市1173購買地點，每1購買點成人口罩200個、兒童口罩50個，民眾憑健保卡每人在7天內限購2片。

民政局長柯慶忠表示，為防疫武漢肺炎並平衡口罩供需，讓實際有需要口罩的民眾都可以買到口罩，中央每日配送口罩至國內健保特約藥局或衛生所販賣，新北市各區計有1173購買地點，各區應變中心，由各區區長兼任指揮官，依各區公所、衛生所及分局分設3組，遇有狀況隨時回報市府。

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▲ 由各區區長兼任指揮官，依各區公所、衛生所及分局分設3組，遇有狀況隨時回報市府。

其中，民政組部分，由各區公所至所轄健保藥局或衛生所實地訪查，第一線掌握市民購買實名制口罩情形，即時回報各編組，並應現場緊急情事提供協助及轉報。另外，衛生組提供口罩販售資訊及加強防疫宣導作業，警政組則由各區警察分局組成，對於轄內健保特約藥局及衛生所於口罩販售期間定時巡邏，如有通報異常情況，立即至現場了解並給予協助，以維護市民購買秩序。

柯慶忠表示，因應口罩販售實名制明將上路，透過各區公所動態掌握地方現況，實地瞭解排隊長度、每人平均購買時間、現場秩序概況，並側面了解民眾反應，以完備政策執行面，讓市民購買口罩動線更為流暢。

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