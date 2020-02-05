年後飲食回歸大作戰！Simple-Fit席捲IG　超商「夾心土司」一片難求

▲甩掉年後卡卡大作戰！簡單美味的輕食，是不少上班族的優先選擇。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

難得的七天年假，讓不少平日工作忙碌的上班族，終於有藉口在沙發上追劇嗑零食，身心靈全面放鬆的同時，就連愛美的心也跟著「放假」。新春開工之際，不只收心操要做起來，也別忘了重新找回清爽的飲食習慣。

回到工作崗位，就等於跳回「欸～中午要吃什麼？」的無限輪迴！過年已經吃了不少大魚大肉，現在不妨來點好吃美味的輕食新時尚的新感覺。看準現代人愛吃但更愛美的飲食需求，尤其年後的上班族更要和油膩、重口味食物保持距離，龍頭7-11特別推出「Simple-Fit」活動，精選各類輕食並設計成系列菜單，品項和熱量全都一目瞭然，豐富的選擇就算連吃一週也很可以。

當然，控制飲食的路上更需要好姐妹的鼓勵化作支撐自己的動力。就有人每天在FB、IG上傳自己「發摟」Simple-Fit的午、晚餐，搞笑跪求大家見證＋鞭策，沒想到親友定時點讚的同時，竟然也被一天天多變化、看起來又美味的超商美食給意外燒到，紛紛喊起「我也要加入」、「揪一個輕食團啦」，就此掀起網路社群的「輕食新時尚」風潮。

▲超商以「Simple-Fit」的概念引起上班族共鳴，熱賣的輕食商品更躍升為「一片難求」。

其中，銷量最好的就是上市前讓許多網友引頸期盼的新感覺雞蛋沙拉。它獨特的鹹香內餡，是以Q彈的水煮蛋白切丁融入蛋黃沙拉中，口感香滑濃郁、豐富層次，同時擁有甜、鹹香的口味，配上柔軟的土司吃起來格外清爽，更有網友表示吃完後的感覺只能用「仙氣滿滿」來形容。對於食量不大的人來說，一包兩片裝的小巧分量吃起來剛剛好，新感覺雞蛋沙拉熱量237大卡，不論是簡單的正餐，或是下午茶、宵夜想要解解饞，都能吃得輕鬆、滿足！

▲格外清爽的雞蛋沙拉餡料，讓上班族能夠在7-11輕鬆選用，同時吃的美味並具有便利性。

從上市以來熱賣度有增無減的新感覺雞蛋沙拉，早早就被網友封為「無法複製」的神級美味，如今在Simple-Fit的助攻下，想吃到更要加快手腳。FB、PTT已有喜愛的網友po出好吃的模樣，好吃的感覺相信很快再次引發「超商必買」的話題熱潮。

▲超商熱賣的新感覺「雞蛋沙拉」，當然要自拍上傳FB、IG，讓朋友們羨慕跟進。

「新感覺」系列鎖定輕食族群。網友細數「新感覺」系列get到的3大優勢，大讚「不愧是長銷熱賣款」。第一優勢要好吃，才有機會創造熱銷的回購率；第二是多樣的輕食口味系列，符合追求輕食新時尚的選擇，第三點相當重要，卻常常讓人忽略，那就是新感覺將土司切邊，獨特的封邊設計包覆豐富內餡，打造出俐落小巧的外型，不僅好拿好食，更適合簡單擺盤讓「手機先食」，不用費心編輯就能把美食照PO上網引來眾人欣羨，不一定要到網美咖啡店才能顯出時尚範兒，在緊湊生活為自己追求簡單美味的「Simple-Fit」精神。

▲上班族小確幸就是紀錄生活中的美好時刻，小巧可愛的「新感覺」系列隨手放在桌巾上，拍起來很有fu。



新感覺除了百吃不膩的雞蛋沙拉，系列還有草莓、花生、可可夾心等多種口味，搭配飲品或單獨享用是大人小孩都愛的選擇之一。

▲「新感覺」熱銷系列雞蛋沙拉、草莓夾心、花生夾心和可可夾心等四種口味。