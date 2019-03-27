網友心聲小七聽到了！ 超商土司經典口味霸氣登場　一鋪貨就搶光想吃動作要快

▲「新感覺」夾心土司系列中最經典的鹹口味「雞蛋沙拉」，最近強勢登場！（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

國人愛吃麵包，業者看準商機，這幾年不斷開發新品，就連超商麵包也加入推陳出新的行列，就是為了滿足不同消費者的需求。不過，在各大烘焙名店林立的台灣，竟有一款「超商麵包」讓大家讚不絕口，獨鍾超商推出的經典好滋味，甚至頻頻PO文發問「哪裡買得到？」、「神好吃的口味，卻消失好久」，讓沒吃過的人都超好奇，到底是哪款麵包這麼神？

原來是「新感覺」-雞蛋沙拉，柔軟土司配上豐富內餡，絕佳的搭配讓網友吃過久久無法忘懷。

▲「新感覺」-雞蛋沙拉於7-11上市，買到的人馬上興奮拍照！（圖／網友提供）

「新感覺」夾心土司是許多人從學生吃到上班族的經典暢銷品牌。「雞蛋沙拉」是系列商品中最受歡迎的鹹口味，尤其大受男女老少歡迎，原因是內餡的風味記憶點獨特，神好吃「誰也模仿不了」。最令人難忘的是用水煮蛋切丁，保有蛋白的Q彈口感，融入蛋黃沙拉中，交織出香滑濃郁的好滋味，一口咬下同時享受香柔土司與濃郁內餡，層次鮮明、口口都上癮。此外，柔嫩的白土司還散發小麥麵粉香，味覺與嗅覺的雙重享受都讓網友一吃就成主顧。

結合美味破表，每包熱量237大卡及外型小巧等時下流行的「輕食新時尚」特色，讓「雞蛋沙拉」不僅榮登大人、小孩喜愛的超商食物之一，也是都會男女隨時隨地對抗「餓魔」的解饞好物。

▲ 雞蛋顆粒加上和風沙拉，吃起來清爽不膩口。（圖／記者湯興漢攝）

▲經典風味，消費者心目中無可取代的「雞蛋沙拉」重磅上市。（圖／資料照）

好消息是「新感覺雞蛋沙拉」上市囉！眼尖網友立刻嚐鮮PO文「新產品，神好吃」、「天啊雞蛋沙拉我超愛」、「就他家的好吃」。網友們激動歡迎新感覺霸主上市同時，品牌也自豪表示經過不斷地研發與精進，「常溫鹹餡」保存技術獲得突破，品牌將此保存技術應用在鮮度要求嚴格的「沙拉」上，成功推出常溫新感覺雞蛋沙拉，好吃、大滿足，讓男女老少都怒衝一波啦！

▲兼具美味破表，每包熱量237大卡、外型小巧等時下流行的「輕食新時尚」特色，「雞蛋沙拉」被許多女生奉為午餐、下午茶的新選擇。

「新感覺雞蛋沙拉」自3/26（二）全台上市後就天天狂銷熱賣，雖然已在7-11門市鋪貨，但幾乎一上架就被搶光，想享受爽口沙拉的民眾網友要快！