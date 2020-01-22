年終優惠「大尺寸電視」最佳入手時間！Sony指定機型送玻璃揚聲器　週週抽溫泉度假村3萬元訂房券

▲客廳的娛樂中心「電視」一直都是年末換購的熱門品項，影評人膝關節更認為，現在要符合頂級追劇需求的電視，至少要有65吋以上的大小。（圖／翻攝自ETtoday影片，下同）

消費中心／綜合報導

農曆新年到！許多人忙著大掃除、辦年貨之餘，領到年終也不忘把日常生活常用的大型家電除舊佈新，讓家中更有迎接新年的煥然一新感。在各類家電中，客廳的娛樂中心「電視」，一直都是換購熱門品項，尤其近年市場又以「大尺寸電視」當道，不僅視野變得更寬廣，色彩與畫質也以高解析細膩呈現，由小換到大的確相當有感。

對於影評人膝關節來說，習慣觀賞大螢幕的他，回到家裡用電視看電影，自然也不想錯過每個動人的影像細節，因此對他來說的追劇必備條件就是，「至少要有65吋以上的電視。」但隨著液晶電視的普及，65吋現也成為市場主流，想在3C賣場敗一台大電視回家爽爽看，也不再只是專業人士的專利。對於不少小資女上班族來說，下班回家懶在沙發上，這集看完平台馬上自動跳下一集，超級紓壓，如果有大尺寸電視加持，更能有加倍過癮的享受。另一個熱血族群，就是固定鎖定SBL或美國NBA、英超聯賽的運動賽狂粉了，受訪者說，自己大部分都用電視大螢幕看運動比賽，「尤其今年還有東京奧運，很期待中華隊在奧運的表現。」

▲愛追劇的小資女，如今也想體驗用大尺寸電視看影集電影的破表爽感。

▲4年1次的經典賽事，若能有給力的大尺寸電視，就能在清晰、宛如置身現場的螢幕畫面前，為台灣加油。

▲大尺寸電視是否已經成為大小家庭客廳的基本配備？對於室內設計師來說，感受最強烈。

誠砌設計的設計總監陳文豪也表示，「從現在業主來看需求的潮流，電視一般是從55吋開始起跳，對影音要求比較高的話，還會直接選擇65吋品項。」再者，以設計師的眼光來看，客廳做為一個全家人的娛樂中心，佈置舒適的空間美學是相當重要的，「所以我們會希望電視設計可以盡量輕薄，加上現在電視除了可連網，還內建各種影音平台，就不用再增設DVD等設備，可讓電視牆、電視櫃更加簡潔，符合各種不同的空間美學需求。」

過年前領到年終看見什麼都想買，但真的要掏錢時，難免還是選擇障礙，不敢貿然下手，原因不外乎是，尺寸不曉得怎麼挑？觀賞東京奧運或其他賽事時，能不能精準呈現高速動態的精彩片刻？最後當然還有消費者最在乎的「現在買有沒有優惠」？

趁著年末換機潮，銷售專員首先透露挑選尺寸的方法，「電視螢幕高度 x 1.5倍，就是這台電視的最佳觀賞距離。」他看著身後這台Sony 85吋的X9500G電視說，「像這台，其實只要在1米6的距離，就能享受它的高畫質表現。」而運動賽粉最注重的畫面流暢度問題，在Sony X9500G的極瞬明銳影像技術下，高速動態畫面不僅能維持流暢，畫質也依舊細膩清晰。





▲品牌透露，想挑選大尺寸電視，「電視螢幕高度 x 1.5倍，就是電視的最佳觀賞距離，看起來有立體包覆感。」

Sony X9500G還有一個讓追劇族很難不敗的理由，那就是它經過Netflix認證，同時支援線上串流最高的Dolby Vision格式的電視機種。市面上有些電視的顏色會設定得過暗、過亮，這個問題看似不嚴重，但對於追劇族來說，顏色一旦不準確，就無法完整感受到導演想帶給觀眾的氛圍。以Sony X9500G觀看Netflix上支援Dolby Vision格式的戲劇電影，影片中的光影表現、暗部細節層次，就能更忠實地呈現導演的原創角度。

▲Sony X9500G搭載的「超廣角技術」讓過年全家人擠在客廳一起看劇，被擠到角落的邊緣人也不怕會有色偏問題，該笑就笑、刺激場景也能get到不漏接。

最後，專員也一次透露年末多種限定活動，要幫消費者搶優惠好康。即日起～2/9（日）只要購買指定機種，至官網註冊後就送獲得「紅點設計大獎」殊榮的超美型Sony玻璃共振揚聲器、26吋行李箱、特製收納包和頸枕旅行隨身組等，每週還有機會抽到「虹夕諾雅谷關度假村」訂房抵用券3萬元，抽獎機會可累計，這週沒抽到，下週還有機會，因此愈早買、中獎機會越高！

▲針對愛追劇的消費者，Sony再加碼送出CATCHPLAY＋線上影音豪華月租方案，購買Android電視指定機種更可免費14天試用KKTV及2個月myVideo影音方案。

迎接長達七天的春節連假，買台好電視，以過目難忘的高畫質，以及身歷其境的感官體驗，為全家人與來訪親友打造全新升級的娛樂體驗。

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