經營社群想吸睛？前GQ副總編傳授　邏輯清晰、打動人心的「精準寫作力」

▲精準的寫作能力，對於身處在網路社群世代的人來說，如今看來更為重要了。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

如果不是從小就立定志願成為「文字工作者」，許多人小時候一定以為自己未來用不到寫作能力，沒料到進入職場才發現，舉凡想文案、寫報告甚至準備會議，在在考驗著自己是否能在一片混沌中把重點揪出，再化作清晰、好理解的文句讓他人明白。現在網路社群發達，更是需要好讀易懂、有內容又能打動人心的文字，讓別人瞬間注意到自己。精準的寫作能力，如今看來更為重要了。

曾任天下雜誌創意總監、GQ國際中文版副總編輯的資深媒體人洪震宇，2018年和澄意文創合開「深頁十堂寫作課」公開班，沒想到吸引為數不少的上班族報名，他們選擇上課的原因包括，工作與生活中不時會碰上撰寫公文、部落格甚至得要寫文章與顧客溝通需求，原來看重寫作力的工作事務，比想像中的還要多。

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能寫也能教寫的洪震宇，過去從沒想過自己會成為一位寫作教學者，曾經有位出版社副總經理想邀請他開作文課，「我當時很疑惑，現在還有人要學寫作嗎？我會寫作，但不知道如何教寫作，因此婉謝了朋友好意。直到有一天，我陪小二女兒寫國語習作，發覺課本內容與題目很死板，一直在背誦成語跟造句，這樣的填鴨式教學，無法讓孩子理解、聯想與活用。我突發奇想，如果我來教國語會怎麼教？如果教寫作，該如何教起？」

起了好奇心的他，開始尋找輔助教學的參考書。他翻閱許多寫作書，發現它們多是以銷售為目的的文案寫作，以及應付考試的作文書，但若是想增進職場上溝通表達的寫作技能，卻少有書可以參考。

▲看重寫作力的工作事務，其實比想像中的還要多。

在近期出版的《精準寫作》中，洪震宇帶來的寫作觀念與傳統有別，強調溝通、訓練思辨的邏輯以及段落思考的「魚骨結構」。例如若是想精準地吸到目標族群，那麼文章的「意義比例」才是溝通成效的關鍵；傳統寫作要求文字美感，但精準寫作則最看重邏輯、觀察、感受與獨立思考；在每個段落中更要把想法寫清楚，讓文章聚焦有重點。

洪震宇更點出精準寫作的3個重點，分別是精簡、精巧、精深。精簡代表，文字要簡潔好讀，讓人好理解；精巧代表，表達要生動有趣，才能吸引人；精深代表，要有文章深度，讓讀者有收穫，達到深入人心的目的。同時，洪震宇更認為，寫作力就是思考力，透過寫作能夠精練思考，「當我們能把想法、經驗統整聚焦，以簡潔有力、條理分明的方式表達，就能說服他人，進行有效溝通。」

「學好寫作，就能學好思考。」洪震宇更直指，網路時代，更需要學習運用精準寫作傳達的長文寫作，來對抗淺薄思考。尤其在這個「寫作者被淹沒的時代」，當網路上成千成百的部落客、網紅們同時間爭取大眾的注意力，「不如成為主動積極、運用深度思考的寫作者。藉由有組織的輸入與輸出的寫作過程，增加思考厚度，不人云亦云，才能有效抵禦注意力商人的操弄，透過寫作建立更多的正面連結，開拓自己人生的疆域。」

《精準寫作：寫作力就是思考力！精鍊思考的20堂課，專題報告、簡報資料、企劃、文案都能精準表達》

作者：洪震宇

出版社：大雁出版基地

出版日期：2020/01/15

ISBN：978-986-489-373-7