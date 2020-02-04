台入WHO...中國大陸堅持「一中原則」　外交部怒嗆：展現其邪惡本質





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情全球持續升溫，不過，WHO（世界衛生組織）卻以一中原則不讓台灣加入，引起國際社會反彈。中國大陸外交部發言人華春瑩近日再度重申，中國外交部立場就是台灣入WHO須在「一個中國」原則下做出安排。對此，我國外交部發言人歐江安表示嚴正抗議，怒嗆陸方此舉充滿展現其邪惡本質。

歐江安批評，中國大陸外交部罔顧兩岸互不隸屬的政治現實，無視武漢肺炎疫情對包括台灣2千300萬人在內的全球人民造成的嚴重威脅，仍持續以虛構的「一個中國原則」，做為台灣參與包括WHO等國際組織的政治前提，無異對台灣人民遂行政治勒索，充分展現中國大陸蠻橫無理的邪惡本質。中華民國（台灣）外交部表達最嚴正的抗議及不滿。

歐江安指出，我國雖已在「國際衛生條例」(IHR)的架構下與WHO建立聯繫管道，但WHO始終礙於中國大陸的壓力，對我方要求提供更多疫情資訊的訴求均未做具體回應，也不邀請我方專家參加防疫相關的「緊急委員會」會議，使我方無法即時完整取得最新疫情發展，並深入參與防治方式的討論。

歐江安進一步提到，對於我國政府所提供的國內確診病例，WHO竟基於政治考慮，將我國資訊列在中國大陸項下，造成其他國家的誤解，因而禁止我國籍航空公司班機及國人入境，造成我國極大困擾並嚴重損害我國人民的權益。

外交部重申，中華人民共和國未曾有一天管轄過台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分。只有台灣的民選政府，才能在國際社會代表台灣2千300萬人民，以及負責任地照顧台灣人民的健康福祉。

外交部呼籲國際社會認清中國政權邪惡的本質與併吞台灣的不當意圖，挺身支持台灣平等參與國際組織及國際事務的正當權益；並要求所有國際組織堅守專業、中立的立場，保障台灣完整無礙地參與所有國際會議、機制與活動。