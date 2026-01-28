高雄「可疑男駕駛」落跑被逮：被攔怕了　警開15槍攔捕

記者葉國吏／綜合報導

高雄市警方27日晚間攔查一輛轎車時，45歲李姓男子拒檢逃逸，警方追逐過程連開15槍仍未能攔停。警方事後成立專案小組追查，於案發5小時後在其租屋處將人拘提到案，李男供「被攔怕了」所以才逃逸。

高雄市警方說，27日晚在仁武區執行交通稽查時發現一輛可疑轎車，示意停車未果，駕駛反而猛踩油門逃竄，引發一場街頭追逐。過程中李男駕駛行徑危險，一度讓用路人心驚膽顫。

▲高雄轎車拒檢還企圖衝撞，警連開15槍。（圖／記者賴文萱翻攝）

仁武拒檢引爆追車 闖紅燈逆向全都來

警方了解，李姓男子（45歲）過去曾涉及毒品案件，目前在高雄市仁武區租屋。昨晚他自住處開車外出，行經霞海路時遇到仁武警分局澄觀路派出所員警攔查，他卻選擇加速離去，沿途違規不斷。

追逐過程延伸到左營區大中一路，當時車流壅塞，他的座車卡在紅燈車陣中。員警上前要求下車配合，但李男不僅倒車衝撞後方車輛，還朝警方方向猛衝，迫使兩名員警對準輪胎連續射擊15槍，仍被他鑽出車陣逃走，相關畫面也已公開。

專案追緝5小時 駕駛深夜在租屋處就逮

事件發生後，仁武警分局聯合刑警大隊組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦。警方鎖定李男行蹤後，今天凌晨0時左右前往其租屋處，順利將人拘捕到案，未在現場發現任何違禁品。

李男到案後向警方表示，因過去經驗對警方臨檢感到恐懼，加上當時未繫安全帶，才會一時心虛逃跑。警方訊後，依公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌，將他移送法辦。

違規一次算清 最高罰7萬5還得繳駕照

警方指出，依蒐證結果，李男涉及多項交通違規，包括未正確使用燈光、危險駕駛、跨越雙黃線、逆向行駛、紅燈右轉及拒絕受檢等，共計開出6張罰單。

警方表示，相關違規最高可處7萬5000元罰鍰，並將吊扣其駕駛執照6個月。警方也強調，對於拒檢逃逸、危害公共安全行為，將持續強力執法，確保市民安全。