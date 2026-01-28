　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄「可疑男駕駛」落跑被逮：被攔怕了　警開15槍攔捕

記者葉國吏／綜合報導　

高雄市警方27日晚間攔查一輛轎車時，45歲李姓男子拒檢逃逸，警方追逐過程連開15槍仍未能攔停。警方事後成立專案小組追查，於案發5小時後在其租屋處將人拘提到案，李男供「被攔怕了」所以才逃逸。

高雄市警方說，27日晚在仁武區執行交通稽查時發現一輛可疑轎車，示意停車未果，駕駛反而猛踩油門逃竄，引發一場街頭追逐。過程中李男駕駛行徑危險，一度讓用路人心驚膽顫。

▲▼高雄轎車拒檢還企圖衝撞，警連開15槍。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄轎車拒檢還企圖衝撞，警連開15槍。（圖／記者賴文萱翻攝）

仁武拒檢引爆追車　闖紅燈逆向全都來
警方了解，李姓男子（45歲）過去曾涉及毒品案件，目前在高雄市仁武區租屋。昨晚他自住處開車外出，行經霞海路時遇到仁武警分局澄觀路派出所員警攔查，他卻選擇加速離去，沿途違規不斷。

追逐過程延伸到左營區大中一路，當時車流壅塞，他的座車卡在紅燈車陣中。員警上前要求下車配合，但李男不僅倒車衝撞後方車輛，還朝警方方向猛衝，迫使兩名員警對準輪胎連續射擊15槍，仍被他鑽出車陣逃走，相關畫面也已公開。

專案追緝5小時　駕駛深夜在租屋處就逮
事件發生後，仁武警分局聯合刑警大隊組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦。警方鎖定李男行蹤後，今天凌晨0時左右前往其租屋處，順利將人拘捕到案，未在現場發現任何違禁品。

李男到案後向警方表示，因過去經驗對警方臨檢感到恐懼，加上當時未繫安全帶，才會一時心虛逃跑。警方訊後，依公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌，將他移送法辦。

違規一次算清　最高罰7萬5還得繳駕照
警方指出，依蒐證結果，李男涉及多項交通違規，包括未正確使用燈光、危險駕駛、跨越雙黃線、逆向行駛、紅燈右轉及拒絕受檢等，共計開出6張罰單。

警方表示，相關違規最高可處7萬5000元罰鍰，並將吊扣其駕駛執照6個月。警方也強調，對於拒檢逃逸、危害公共安全行為，將持續強力執法，確保市民安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣列上榜！　3原因「末日鐘」倒數85秒
Toyz爆與篠崎泫「獄中登記結婚」　變台灣女婿重生
關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃
鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關
快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報
黃金現貨價格漲破3％創新高！美股跌逾400點　台積電ADR勁
高雄「可疑男駕駛」落跑被逮：被攔怕了　警開15槍攔捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鼎泰豐爆4.8億黑帳　前董座涉控掏空

台中豐原蛋雞場　爆千隻雞死亡

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

高雄「可疑男駕駛」落跑被逮：被攔怕了　警開15槍攔捕

宜蘭5歲童遭媽媽男友虐打「頭部大片瘀青」　縣府社會處出手了

男拉KTV妹包廂跨坐「摩擦弟弟」4次：被仙人跳！店長看監視器打臉

北市大安區建高匝道口翻車！路人急助脫困　75歲翁骨折送醫

快訊／新北2聯結車擦撞翻覆　青菜礦泉水噴滿地

桃園酒駕女猛撞騎士「拖行500公尺」害死　一審判坐牢16年

快訊／高雄警連開15槍　轎車逆向拒檢「還衝撞警員」逃逸

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

爸爸送房害兒被罰錢？連續繼承屋噴百萬稅金？一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法｜地產詹哥老實說完整版 EP294

鼎泰豐爆4.8億黑帳　前董座涉控掏空

台中豐原蛋雞場　爆千隻雞死亡

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

高雄「可疑男駕駛」落跑被逮：被攔怕了　警開15槍攔捕

宜蘭5歲童遭媽媽男友虐打「頭部大片瘀青」　縣府社會處出手了

男拉KTV妹包廂跨坐「摩擦弟弟」4次：被仙人跳！店長看監視器打臉

北市大安區建高匝道口翻車！路人急助脫困　75歲翁骨折送醫

快訊／新北2聯結車擦撞翻覆　青菜礦泉水噴滿地

桃園酒駕女猛撞騎士「拖行500公尺」害死　一審判坐牢16年

快訊／高雄警連開15槍　轎車逆向拒檢「還衝撞警員」逃逸

自稱世交「五月天阿信」家　北投里長爆拗贊助

「國會女股神」裴洛西調動逾21億元！　賣現股轉投選擇權

OpenAI推出「Prism」免費LaTeX科學寫作平台　並內建GPT-5.2

醫收「橘色盒子」心跳漏一拍　妻詭笑：打開來看看

Toyz獄中結婚了！爆娶篠崎泫「變台灣女婿」最快11月出獄⋯1保障曝

霍諾德能挑戰爬101　鍾沛君揭Netflix是重要關鍵

超商連續5天「買1送1」懶人包　零食、泡麵、民生用品5折起　

最會說謊星座Top 3！第一名被抓包也不認錯　還怪別人想太多

明星賽沒得打沒關係！「中國約基奇」楊瀚森代表G聯盟打新秀挑戰賽

德州儀器Q1財測強勁　盤後漲逾8%

Toro哀悼資深經紀人Simon　曝生前最後一場通告:我的簽書會

社會熱門新聞

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

警連開15槍　轎車逆向拒檢還衝撞警員

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

渣尪連壽險都拿去換砲　鹹溼高潮液對話被抓包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

高雄「可疑男駕駛」落跑被逮：被攔怕了

台中豐原蛋雞場　爆千隻雞死亡

酒駕女撞死騎士拖500公尺　一審判16年

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

2波變天濕涼　圖看一周冷暖震盪

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

韓首位出櫃女星結婚！《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

賴清德願主動赴立院國情報告　喊話藍白「責任是監督不是當籌碼」

警連開15槍　轎車逆向拒檢還衝撞警員

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面