「霍諾德爬101」vs.工殤　醫曝關鍵差異：這很重要！

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101大樓，引發全球話題；但「工傷協會」譴責101公然踐踏職業安全，「這是把人命當成宣傳素材」！對此，醫師姜冠宇認為，真要討論職災，應回到受僱職場制度與現場管理，而不是把自願挑戰和勞動現場混為一談，「他發現天氣有危險也可以選擇不做、不上場，這很重要。」

工傷協會認為，這不是勇氣，這是對職業安全的公然踐踏，這不是表演，這是把人命當成宣傳素材；101公司是否意識到台灣位處地震帶，任何突發震動、強風、設備失效，都可能瞬間奪命？難道過去的工殤還不夠多？工殤碑只是裝飾品嗎？

該會認為，當企業選擇無視工安，就是在向社會傳遞一個極其危險的訊息，「只要有話題，人命可以被犧牲。這樣的價值觀，我們不能接受，也絕不應該再容忍。」

「發現有危險也可不上場，這很重要」

對此，姜冠宇在臉書說，其實攀台北101的極限挑戰不能和工殤混為一談，Alex的訓練是為了完成表現，強調體能與個人策略，多半是高度個人化，針對自己身體、弱點、戰術調整，他發現天氣有危險也可以選擇不做、不上場，「這很重要」。

姜冠宇表示，所以你看Alex除了自己先前豐富經驗，也知道自己優勢，尤其是針對台北101大量模擬，把風險調整到自己知道可以接受。

姜冠宇指出，而工人的訓練多半是制度化、合規化，非個人化，且常受工期與管理壓力影響，理論上要標準化，工人優先被保護，但現場常被壓縮。

「不是把自願挑戰和勞動現場混為一談」

姜冠宇提到，職安訓練重點是SOP、危害辨識、停工權與救援通報，目標是把事故率降到最低，風險下壓再下壓，最好壓到0，適用整個團隊。

姜冠宇說，若我們真要討論職災，應該回到受僱職場制度與現場管理，而不是把自願挑戰和勞動現場混為一談；自願挑戰與職災在勞動關係、退出權、責任義務上不同，不能直接等同，「我認同職災需要被重視，但把Alex的挑戰等同『踐踏工傷』是不精準的。」