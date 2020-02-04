議員爆托嬰機構大缺口罩　北市府反問中央：口罩哪裡來

▲武漢肺炎掀起全台口罩搶購熱潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，國內爆發口罩搶購潮，儘管政府已介入但仍供不應求。台北市議員戴錫欽4日爆料，缺口罩的狀況在私立幼兒園部分，教育局已經介入派發口罩，但社會局負責的托嬰機構卻仍求援無門；對此，台北市政府副市長蔡炳坤表示，教育局發送的口罩是教育部撥下來的，但托嬰部分，社會局不在配送範圍內因此無法發放。

戴錫欽表示，近日接獲許多家長反應，托嬰機構欠缺口罩及防疫物資的狀況，經過實際訪查，托嬰中心回應目前都是家長自備幼兒口罩，中心有數量也頂多用1、2天，有問社會局但目前還沒有回應，但是不只小朋友的口罩不夠，酒精、漂白水等相關消毒用品都是疫情開始前中心本來的庫存，都快用完了。

「接下來不知道小朋友的玩具跟環境要怎麼消毒…，早上還被家長誤會中央不是說要發放口罩給幼兒園，為什麼我們還要自己準備？」戴錫欽指出，這些委屈跟煩惱，就是防疫第一線人員的寫照。

戴錫欽指出，據統計，台北市公私立托嬰共239家收托4894名幼兒，保母共收托5706名幼兒，總數達10600，依中央規定，必須繼續收托。私立幼兒園教育局已經介入派發口罩，但托嬰機構卻是求援無門，要求市府儘速提供托嬰機構防疫物資，別讓防疫有漏洞。

對此，北市副市長、社會局代理局長蔡炳坤表示，教育局的口罩是由教育部撥發，但托嬰中心由社會局列管，不在配送範圍內。蔡指出，托嬰部分，托幼照顧人員市府會配送，但是嬰兒太小怎麼戴口罩？也不在配送範圍內無法發口罩

蔡炳坤說，現在問題是口罩哪裡來？口罩要有來源，現在能夠滿足的只有防疫工作人員，「剛提到托嬰中心，接來、帶來的我們要提供，但我們也沒有口罩給他們」。

其他人也看了這些...

► 口罩2/6起健保卡「實名制」到藥局買 身分證末碼「單雙號」分開購買！

► 7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！ 官方關鍵5點教學

► 蘇貞昌改良口罩實名制 先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

►超越藍綠，就靠她了