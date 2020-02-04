分乘10輛救護車　火神山醫院首批50名武漢肺炎患者入住

▲火神山醫院收治武漢肺炎患者。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

武漢火神山醫院自2日移交解放軍醫療隊管理使用後，今（4日）正式接收第一批50名新型冠狀病毒肺炎患者。綜合陸媒報導，這批患者上午9時出發，分別來自武昌、漢口等三家醫院，乘坐10輛負壓救護車，在特警清空道路及前導車護送下進入火神山醫院院區。

▲負壓救護車進入院區隨即由醫護人員接手安置。（圖／翻攝央視）

由《央視》釋出的畫面可以發現，負壓救護車進入院區後，道路兩旁身著防護服的醫護人員隨即上前接手，用擔架將患者送進院區，此外，還有一排工作人員推著輪椅在旁待命，以備不時之需。

▲火神山醫院院區空照圖。（圖／翻攝中國航天）

據了解，火神山醫院自1月23日開工，僅用了11天便交付使用，由解放軍抽組1400名醫護人員擔任新型冠狀病毒感染肺炎專科醫院醫療救治任務。除各軍種不同醫療單位組成的舊制團隊，解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院也抽調15人組成聯合專家組，現地指導醫院疫情防控工作。

▲武漢火神山醫院病房。（圖／翻攝自微博）

位於武漢市蔡甸區知音湖畔的火神山醫院，將由當地警方投入200多名警力全天候駐守，確保周邊秩序。醫院內部則編設床位1000張，設有重症監護病區、重症病區、普通病區，加上感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

據悉，每個病房有兩張專用病床，房間中有一個單獨的小視窗及玻璃窗，方便醫護人員拿取物品。病房內則配備空調、通風設施、消毒設備，此外還有一間獨立廁所，內置馬桶、洗臉池、熱水器、淋浴等設施。



▲武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）