當台灣燈會碰上武漢肺炎...　盧秀燕：台中沒有疫情歡迎參觀

▲盧秀燕表示，台中沒有武漢疫情，歡迎民眾前來參觀花燈。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府所承辦的2020台灣燈會8日登場，總統蔡英文將抵達點燈，不過不巧碰上武漢肺炎疫情，使得不少民眾卻步，市長盧秀燕4日表示，絕大部分的燈區在戶外，而且台中沒有疫情，歡迎市民朋友來參觀，但如果民眾有健康疑慮也不勉強，市府也不會刻意衝高人流量，一切以平安健康為目標。

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▲后里的馬場園區有全國最大的各種動物造型花燈。

台灣燈會副展區在文心森林公園，已於去年12月展開，至今已吸引超過3百萬人次參觀，受到市民歡迎，位在后里的主展區8日將登場，其中馬場園區的「動物狂歡嘉年華」燈區最吸引小朋友喜愛，不僅有15米高恐龍、身穿比基尼的狐獴等12大主題、133組立體動物花燈，是全國最大花燈動物園。

盧秀燕表示，一般來講，國家級燈會要準備2、3年，但是市府各局處花了不到1年、將近10個月之間，就一切就緒，而且內容非常精彩，不但規模最龐大、展期最長、最精彩，每天晚上都有英國的奧運表演團隊帶來高空焰火、特技、走鋼索等，她感謝同仁們的努力，但是不巧遇上武漢肺炎疫情。

盧說，很多市民朋友都有疑問，到底該不該去參觀花燈？到目前為止，台中的疫情平靜緩和，沒有任何市民得到武漢肺炎，也沒有社區感染，此外，除了花舞館是室內展館之外，其它展區都在戶外，民眾在空曠地方不用戴口罩，除非要進入花舞館，而現場工作人員、志工、廠商和攤商，因為長時間且第一線接觸遊客，所以全程都要戴。

不過，她說，如果民眾在戶外參觀時也戴口罩，市府不會禁止，若是民眾對於來賞花燈有疑慮的話，也不要勉強，總而言之，就是歡歡喜喜、平平安安、健健康康的把燈會活動辦好，這是現階段的重要任務。

另外，盧秀燕也強調，雖然有武漢疫情，該做的宣傳活動或者服務等相關措施還是要做，但是不必去衝人流量或者遊客數，希望達到一定的效果規模，這次就順勢而為，但還是非常歡迎民眾來參觀。

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