霍諾德99%吃素攻下101　減重醫曝原因：不會爬到心肌梗塞

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101挑戰，公關透露霍諾德長期維持99％的植物性飲食，引發民眾關注。減重醫師蕭捷健總結出3大重點並表示，霍諾德選擇高效、乾淨的植物蛋白，「不會讓你在爬101的時候突然心肌梗塞」，除了蛋白質要吃夠，來源最好是「白素真」。

▲霍諾德成功完成徒手攀登台北101的挑戰。（圖／Netflix提供）

霍諾德99％植物性飲食成焦點 醫師解密

霍諾德長期維持99％植物性飲食，打破部分民眾「不吃肉怎麼長肌肉」的觀念。減重醫師蕭捷健日前在臉書PO文中提到，霍諾德選擇的是植物蛋白，就像是特斯拉，高效又乾淨，「不會讓你在爬101的時候突然心肌梗塞」，而紅肉就像是柴油車，雖然有力，但後續的發炎指標、飽和脂肪卻令人困擾。

▲霍諾德的飲食習慣也成為這次挑戰的熱門討論話題。

健康飲食3大重點

另外，蕭捷健也總結出3大健康飲食重點，包含蛋白質要吃夠、來源要白素真、多吃真的食物，蛋白質攝取量可以往1.2克衝，多吃雞肉、魚肉或豆類，並拒絕加工食品，希望大家都能吃得健康。

豆類、穀類可互補

家醫科醫師許書華也表示，其實只要掌握正確方法，植物性來源也能補足優質蛋白質，例如黃豆、毛豆、黑豆是植物界少見的完全蛋白質，奇亞籽、南瓜子的蛋白質含量也很驚人，不過，雖然豆類（黃豆、鷹嘴豆）含有大量離胺酸，但缺乏甲硫胺酸，穀類（糙米、全麥）則正好相反，所以豆類和穀類可以互補攝取，讓吸收效率提升到跟肉類一樣的層次。