質疑7天2片口罩不夠用　國民黨怒批：當台灣人塑膠做的喔？





▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

為防大陸武漢肺炎，全台引發口罩之亂，中央疫情指揮中心3日宣布，原先超商通路自4日起停止販售，6日起開始「實名制」購買，且每個人在7天內限購2片。對此，國民黨3日在臉書上PO文質疑，每周2片夠用嗎？「你當作我們台灣人塑膠做的喔！？」

全台2月6日起將開始實施「口罩實名制購買」，採身分證單末碼「單雙號分流」，雙號週二四六，單號週一三五購買，星期日則都可以購買。針對限制國人7天只能領取2片口罩引發民怨部分，陳時中強調，若不作相關限制供需不平衡更嚴重，因此以1天可量產320萬片口罩，扣除專業、第一線醫療人員、檢疫人員等相關使用，可以符合民眾需求。

▲超商暫停販售口罩。（圖／讀者提供）

對於口罩實名制購買，國民黨3日晚間在臉書上表達肯定，認為政府終於正視買不到口罩亂象，並作出相關調整；不過對於行政院提出規範「每人7天內限購2片」，國民黨話鋒一轉，質疑「這樣夠嗎？」還搬出歌手謝和弦過去言論「你當作我們台灣人塑膠做的喔！？！？」

國民黨在臉書上怒批，「有沒有需求不是政府說了算，是我們人民感受在先吧！」也建議政府是不是可以放寬開放直系血親不受限代領，簡化家戶購買程序，讓防疫流程更有效率。

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▼蔡英文臉書宣導口罩實名制。（圖／蔡英文臉書）