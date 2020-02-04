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杭州、溫州都「封城」　資深台商不擔心「回去還要隔離14天」

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▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文,武漢肺炎,滯留台商,滯留台人。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲徐正文撥電話詢問台商現況。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北－杭州、溫州報導

杭州、溫州相繼「封城」，許多人擔憂當地台商的情況，台北市家長會長協會總會長徐正文4日下午受訪時分別與兩地的資深台商通電話，杭州台協的林姓副會長表示，杭州目前是「封閉式管理」，並沒有「封城」，只是進出小區要量體溫，生活沒有受影響，物資也都供應無虞，但口罩的確比較難買。

林副會長指出，杭州沒有「封城」，可能是外界有誤解，現在只是進出管理比較嚴格，比如出門一定要戴口罩，進出小區都要量體溫，除此之外，生活上沒有特別的改變，「像我去超市買菜，什麼東西都有呀，沒有物資缺乏，除了口罩其它都還好。」

▼受疫情影響，杭州知名景點靈隱寺人流大減。（圖／記者陳政錄翻攝）

▲▼ 武漢肺炎影響,杭州西湖等景點超冷清。（圖／記者陳政錄翻攝）

林副會長提到，她出門開車時，發現路上的汽車很少，不會塞車，反而感覺挺好的，「現在外賣、快遞都還是照常運作，只是以前能送到家門口，現在統一送到小區的保安亭，減少人群接觸。」

溫州的一名資深台商則說，溫州為了避免交叉感染，現在是有一些規定，像是每一個家庭兩天能夠外出採買一次，進出都要量體溫，也會詢問外出接觸過誰，但物資也沒有出現缺乏的情況，只有口罩買不太到。

這名溫州台商還提到，溫州雖然有一些限制措施，但機場沒有關閉，航班也還算暢通，都還有飛機可以飛，只是沒什麼人要回去，「大部分人都是春節後才過來的，過來了就暫時不會回去了，回去還要隔離14天，也擔心造成台灣大家的困擾，那乾脆先待在這裡，反正物資都不匱乏。」

▼杭州西湖平時人來人往，現也相當冷清。（圖／記者陳政錄翻攝）

▲▼ 武漢肺炎影響,杭州西湖等景點超冷清。（圖／記者陳政錄翻攝）

▲▼ 武漢肺炎影響,杭州西湖等景點超冷清。（圖／記者陳政錄翻攝）

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