影／蔡英文分享「雙V講堂」影片：口罩優先留給有需要的人

記者陶本和／台北報導

因應武漢肺炎的防疫工作，在口罩市場供需失衡下，身為公衛專家的行政院長陳其邁與副總統陳建仁合拍影片，向國人說明防疫重點與戴口罩時機。為此，總統蔡英文4日也分享影片呼籲，把口罩優先留給有需要的人，健康的民眾上班、上學，不需要一律戴口罩。

武漢肺炎疫情全球戒備，行政院拍板口罩將以實名購買方式販售，不過，卻有國人恐慌口罩「不夠用」。對此，陳其邁及陳建仁以公衛專業背景宣導正確的口罩使用時機，同時強調，目前台灣「沒有社區傳染個案」，因此生活中「沒有病毒」，感染風險極低。

陳其邁提出三大類「生活實際案例」提問陳建仁，到底何時需要正確戴口罩，三類分別是國人容易碰到的場合「上班、上課考試、婚喪喜慶」。陳建仁一一說明，不管是上班上課還是婚喪喜慶，生病的人應該要「在家休息」，其餘健康的同事、同學，因為沒有病毒自然也不會傳染，所以健康的彼此「不用戴口罩」。

陳其邁提到，尤其是婚喪喜慶等，過程中要吃飯，勢必也得拿下口罩，那效果也跟全程沒戴一樣。陳建仁強調，最重要的觀念在於有呼吸道不舒服、發燒的民眾，本來就「不應該出門」，應該在家好好休息。

至於誰才應該戴上口罩？陳其邁解釋有三種類型的人應該戴口罩，第一是照顧感染者的人以及醫護人員，第二為免疫力差者，第三是生病的人（正確觀念應該是不要出門）。其餘健康的民眾，其實沒有戴口罩的必要。

對此，蔡英文稍早也透過臉書分享此「雙V的口罩講堂」影片，呼籲國人，有呼吸道症狀要戴口罩、慢性病患外出建議戴口罩、在擁擠通風不良的地方也建議戴口罩，「但除此之外，健康的民眾，不管是上班還是上學，並不需要一律戴口罩。」



蔡英文表示，口罩要優先留給有需要的人，比如有慢性病、就醫、陪病、探病需求的朋友。讓該戴口罩的人可以戴上口罩，才是對防疫工作最大的幫助。

▼陳建仁、陳其邁宣導正確使用口罩。（圖／翻攝自影片）