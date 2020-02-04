吳斯懷提「國軍圖利廠商」　陳柏惟嗆：中國黨有沒有圖利中國　

▲▼陳柏惟不滿吳斯懷的國軍圖利廠商之說，在臉書發文回嗆。（圖／陳柏惟臉書）

記者鄧木卿／台中報導

全球武漢肺炎疫情持續升溫，台灣雖然控制疫情得宜，卻陷入「口罩之亂」，政府為因應龐大的口罩需求，調派國軍協助廠商生產口罩，結果卻遭到中國國民黨立委吳斯懷質疑，國軍有「圖利廠商」之嫌。對此，台中市台灣基進黨立委陳柏惟在臉書發文回嗆，質疑「中國黨在台灣有沒有圖利中國的問題？」引發近3萬人按讚。

儘管政府和醫師都表示，除非進出醫院或是有慢性病史、發燒、在人多的密閉空間等情形，否則不需要時常戴口罩，但部分民眾仍然搶購，造成全台口罩供不應求，政府只得加開生產線，並且調派國軍官兵協助廠商生產，希望能將原本每天4百萬片產量，提升至1千萬片。

立委吳斯懷召開記者會時表示，軍人保護人民是應該的，以新加坡軍人為例，投入生產口罩是支援政府，且免費發給國民，不過「我們國軍這次卻變成口罩工，是支援廠商，有沒有圖利的問題？」呼籲國防部與行政院要思考。

陳柏惟得知後很不以為然，在臉書po文表示，「國軍支援口罩生產有沒有圖利的問題？，這種邏輯就像是救災圖利搬運公司、打掃圖利清潔公司、打靶圖利軍火公司」，他認為國軍弟兄應該都沒有辦法接受這樣的邏輯，國難當前居然有這種風涼發言！他還反嗆，「中國黨在台灣有沒有圖利中國的問題？」

陳柏惟文一po出後，吸引近3萬人按讚，上千人留言為陳叫好、嘲諷國民黨，更有近7百次的分享，這也再次提高陳在網路上的聲量，成為新興意見領袖。

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