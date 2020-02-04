直擊／新北工廠一天生產15萬片口罩！3層布用途小知識報你知

▲威欣利實業有限公司所生產的各類型口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者彭懷玉／台北報導

武漢肺炎疫情引發全台「口罩之亂」，口罩要怎麼選、怎麼戴、有何功用都成為當今民眾關注的焦點！《ETtoday新聞雲》實際前往新北市林口區威欣利實業公司，一窺口罩工廠生產線作業，並訪問董事長口罩相關知識。

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▲《ETtoday新聞雲》實際前往新北市林口區威欣利實業公司，一窺口罩工廠生產線作業。（圖／記者湯興漢攝）

威欣利實業有限公司董事長陳怡利表示，口罩最在意的是品質，口罩有三層布，外層防潑水、中間層抗菌，內部則是吸水（唾液）功能，pp材質容易不透氣，若沒有做好處理，常會造成肌膚紅腫過敏等問題。而立體形口罩像是沒有戴，舒適許多。

▲威欣利實業有限公司董事長陳怡利表示，口罩最在意的是品質，口罩有三層布，外層防潑水、中間層抗菌，內部則是吸水（唾液）功能。（圖／記者湯興漢攝）

但現在為了因應疫情，僅單一製作平面式醫療級口罩，不只威欣利工廠，為了避免口罩外流，現在所有口罩工廠每天晚上政府官員均派員進駐。也有不少民眾跑到他們廠詢問能否買口罩，但目前是全數由政府徵用，無法零售。

▲但現在為了因應疫情，僅單一製作平面式醫療級口罩，不只威欣利工廠，為了避免口罩外流，現在所有口罩工廠每天晚上政府官員均派員進駐，也沒法拿去外面賣。（圖／記者湯興漢攝）

陳怡利說：不要等到有疫情才想到口罩，在多人密閉式公共場合都可配戴。但她回憶，某次開會時全員皆戴上口罩，她反而沒戴，笑說「大家戴就不用跟著戴了」。

▲過去選擇便宜的東西，多是中國大陸製造，MIT(台灣製)好的產品反而都外銷留給別人用，忽略了自己的健康。（圖／記者湯興漢攝）

陳怡利直言，過去選擇便宜的東西，多是中國大陸製造，MIT(台灣製)好的產品反而都外銷留給別人用，忽略了自己的健康，鼓勵大家多使用MIT(台灣製)並選擇有ISO、GMP認證的產品。

▲受新型冠狀病毒疫情影響，在年前（22日）陳怡利就接到經濟部電話通知需配合疫情趕工，陳怡利說，不得已請求同仁上班，三條生產線共有20多位作業員。（圖／記者湯興漢攝）

口罩需求其實從年前就開始醞釀！受新型冠狀病毒疫情影響，在年前（22日）陳怡利就接到經濟部電話通知需配合疫情趕工，陳怡利說，不得已請求同仁上班，三條生產線共有20多位作業員，公司內作業員一天早晚兩班，一班11小時不停趕工生產防疫所需口罩。產能全開一天，順利的話，可產出15萬片以上口罩，主要看機器「脾氣」，再由政府於當天徵用收走。 為了讓員工能休息，政府表示未來可能會派國軍進駐，以分擔員工辛勞。