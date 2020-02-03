陌生色男闖入臥室！　她假裝咳嗽「我剛從武漢回來」逃過一劫

▲女子被挾持時突然咳嗽，謊稱自己得了武漢肺炎。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情近來持續延燒，湖北省一名女子卻因為謊稱自己罹病，反而因此逃過一劫。京山市公安局坪壩派出所表示，一名女子日前在家遭陌生男子闖入挾持，情急之下她假裝咳嗽，還告訴對方自己最近才剛從武漢回來，成功把對方嚇退。

《荊楚網》報導，事件發生在上月31日晚間8時左右，居住在坪壩鎮的25歲肖姓男子，和家人吵架後離家出走，由於身上沒有錢花用，便撬窗闖入同村的易姓女子家中，在臥房中的對方驚醒後放聲大叫，他便用手勒住對方脖子、企圖進行猥褻。

易女情急之下突然開始咳嗽，並告訴對方，「我是從武漢回來的，已經有了感染症狀，所以一個人待在家中自我隔離」。肖男聽到後果然當場嚇壞，匆忙搶奪受害人放在床頭櫃上的手機以及錢包裡的人民幣80多元（約台幣345元）後，便逃離現場。

警方接到報案後，立即會同刑偵大隊民警一起展開偵查，由於嫌犯當時戴著口罩，只能根據其體型以及口音進行調查，最後成功鎖定嫌犯身分。肖男則在父親的陪同下主動自首，目前被行政拘留中。

▼犯案男子目前已被行政拘留。（圖／翻攝自大陸《荊楚網》）

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