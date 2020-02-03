　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

要回家了！武漢台人3:30抵天河機場　6時起「先檢疫後登機」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢台胞上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

▲武漢台胞上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

記者陳政錄／台北報導

第一批約200名滯留武漢台人，今（3日）下午1點30分從武漢市各地行政區集合登車，目前3點30分左右多數已抵達武漢天河機場，正在車上等待相關流程，據現場等待台胞說法，他們將陸續完成身分驗證、托運等步驟，約6點左右完成檢疫並陸續登機，搭乘陸籍航空公司包機返台。

根據台商提供現場台人畫面，可見首批200位台人中有老有少，更有國小以下年齡的學童背著書包興奮的走向集結車，並乖乖排隊接受檢疫人員初步的量體溫檢測。

▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市家長會長協會總會長徐正文受訪，視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

目前，從各地行政區集結的武漢台人，均已於下午3點30分左右，抵達機場周邊集合點，正在車上等候辦理證件，執行消毒、量體溫等事項，計畫6點在機場內執行進一步的檢疫防護過程，才能完成登機。

李小姐是近日短期赴武漢旅遊，不幸因武漢肺炎疫情滯留的台灣民眾。她透過視訊電話表示，由於封城大家這幾天都不敢出門，因此得知可以回台的訊息相當開心，以他所在的行政區為例，台辦通知集合前往機場的登車時間，也從原本的下午2點，一直提前到1點30分，並要求他們攜帶1200元人民幣作為備用。

據《ETtoday新聞雲》掌握訊息，這批武漢台人將搭乘中國東方航空旗下的子公司上海航空返台，抵達桃園機場。

台北市家長會長協會總會長徐正文指出，根據台辦和台協提供給當地台胞的訊息，要求他們約6點到6點30分於機場完成檢疫手續並登機，如果順利的話，最快今晚六點五十分起飛，按照飛行時間計算，有機會於九點多抵達台灣。

據武漢台協說法，滯留武漢台人約400多人左右，部分為短期出差、探親、旅遊等；而為協助武漢台人返家，徐正文與滯留民眾家屬成立後援會出面請願，並統計滯留湖北省包括武漢在內的台灣民眾，達503人，統計數字還在增加。

徐正文表示，滯留民眾中，短期赴陸者占大多數，因物資缺乏，具有迫切返台需求，目前第一批回台後，預計5號還會有第二台飛機，「如果不夠，還會有第三批。」他也感謝我方海基會、武漢台商協會、陸方台辦的協助，發揮兩岸一家親的精神，讓台人順利返家。

▼武漢台胞上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

▲▼武漢台胞上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

▼湖北滯留台人即將返家，互相轉告抵達機場訊息。（圖／湖北武漢台胞返鄉後援會提供）

▲▼湖北滯留台人即將返家，互相轉告抵達機場訊息。（圖／湖北武漢台胞返鄉後援會提供）

ET快訊
快訊／全台大專院校延至3/2開學　教育部：行事曆仍需排滿18
高壓電擊畫面曝！男爬區間車頂炸火光　下體燒到焦黑
剛說口罩沒了「2秒後變出一包賣別人」！店員2字解釋…他怒喊檢
億萬「陽光屋」等嘸新主人　打6折求售！豪華內裝曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國拒14天內曾訪陸外國人　陸外交部批評：美國反應過激，採取過度應對！

要回家了！武漢台人3:30抵天河機場　6時起「先檢疫後登機」

武漢肺炎日增2829確診、57死　陸官方喊話「加強心理援助」

陌生色男闖入臥室！　她假裝咳嗽「我剛從武漢回來」逃過一劫

婚禮撞疫情！白衣天使換上粉色護士服...與男友「隔空結婚」　視訊那頭他哭了

不斷更新／鄂州4日起出行管制　一戶家庭「2天可派1人」出門採買物資

香港醫護發起5天罷工「首日手術剩一半」　護士：不封關只會犧牲生命

快訊／武漢首批200台人乘18：50起飛東航子公司班機　第二批最快5號返台

手機買菜是未來趨勢！陸作家：武漢肺炎帶動消費模式改變

澳門防疫新規定　所有巴士乘客必須戴口罩

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

美國拒14天內曾訪陸外國人　陸外交部批評：美國反應過激，採取過度應對！

要回家了！武漢台人3:30抵天河機場　6時起「先檢疫後登機」

武漢肺炎日增2829確診、57死　陸官方喊話「加強心理援助」

陌生色男闖入臥室！　她假裝咳嗽「我剛從武漢回來」逃過一劫

婚禮撞疫情！白衣天使換上粉色護士服...與男友「隔空結婚」　視訊那頭他哭了

不斷更新／鄂州4日起出行管制　一戶家庭「2天可派1人」出門採買物資

香港醫護發起5天罷工「首日手術剩一半」　護士：不封關只會犧牲生命

快訊／武漢首批200台人乘18：50起飛東航子公司班機　第二批最快5號返台

手機買菜是未來趨勢！陸作家：武漢肺炎帶動消費模式改變

澳門防疫新規定　所有巴士乘客必須戴口罩

台北燈節規模再縮小　黃珊珊：學生踩街、表演活動取消

超級盃／未婚妻翹臀珍鋼管舞性感破表　A-Rod台下嗨爆超甜蜜

快訊／達共識！全台大專院校延至3/2開學　教育部：行事曆仍需排滿18週

阿公自製肉丸疼貓孫！　5個月變「渾圓瓦斯桶」嚇壞爸

19歲辣媽剖腹產　蠢醫竟「一刀劃進女嬰小臉」3cm傷口深見肉…她當場嚇哭！

中職／味全龍春訓戴口罩合照　進入球場及宿舍要量額溫

排2公里搶「1片2元口罩」！大量貨遇禁出令　彰化佛心業者釋1萬盒

蔡瑞雪剪短瀏海「染藍綠色」換新髮型！　網友看傻：第一秒看到以為是MOMO

英國脫歐非一刀兩斷 　未來仍後會有期

第一次見中途小浪貓　喵總裁「擁入懷裡」霸道逼視：我養牠！

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

大陸熱門新聞

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

武漢肺炎病毒與蝙蝠序列96%一致

武漢首批200台人　確定今晚抵桃園

武漢400台人確定包機返台！落地先隔離14天

深圳男外送員「發病前一直在送餐」

坐電梯被鄰居感染！　疾控中心透露「真實細節」

門把檢出病毒　武漢肺炎爆間接傳染風險

一天增56死　武漢肺炎1萬6581確診

即／成都凌晨5.1地震！深度21公里

江西43男染武漢肺炎...傳染15名醫護人員

即／最新發現！初篩3藥物能抑制病毒

新人婚禮「只花10分鐘」　醫生新郎秒回前線抗疫

溫州封城前爆武警鎮壓　影片曝光

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎延燒　223新竹市城市馬拉松停辦

武漢肺炎延燒　223新竹市城市馬拉松停辦

因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，新竹市政府3日表示，為確保參賽人員與工作人員安全與健康，避免疫情擴大，原訂2月23日舉辦2020新竹市城市馬拉松將停止辦理，後續退費機制將於2月12日公告於「新竹市城市馬拉松粉絲專頁」。

紐時：專家認武漢肺炎越來越像流行病

紐時：專家認武漢肺炎越來越像流行病

防疫武漢肺炎　國小組縣市賽延後打完

防疫武漢肺炎　國小組縣市賽延後打完

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒湖北確診台商返台包機

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

醫師：口罩消毒後可重複用

范瑋琪後…賈靜雯也遭出征圍剿！

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面