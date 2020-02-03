要回家了！武漢台人3:30抵天河機場　6時起「先檢疫後登機」

▲武漢台胞上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

記者陳政錄／台北報導

第一批約200名滯留武漢台人，今（3日）下午1點30分從武漢市各地行政區集合登車，目前3點30分左右多數已抵達武漢天河機場，正在車上等待相關流程，據現場等待台胞說法，他們將陸續完成身分驗證、托運等步驟，約6點左右完成檢疫並陸續登機，搭乘陸籍航空公司包機返台。

根據台商提供現場台人畫面，可見首批200位台人中有老有少，更有國小以下年齡的學童背著書包興奮的走向集結車，並乖乖排隊接受檢疫人員初步的量體溫檢測。

▲台北市家長會長協會總會長徐正文受訪，視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

目前，從各地行政區集結的武漢台人，均已於下午3點30分左右，抵達機場周邊集合點，正在車上等候辦理證件，執行消毒、量體溫等事項，計畫6點在機場內執行進一步的檢疫防護過程，才能完成登機。

李小姐是近日短期赴武漢旅遊，不幸因武漢肺炎疫情滯留的台灣民眾。她透過視訊電話表示，由於封城大家這幾天都不敢出門，因此得知可以回台的訊息相當開心，以他所在的行政區為例，台辦通知集合前往機場的登車時間，也從原本的下午2點，一直提前到1點30分，並要求他們攜帶1200元人民幣作為備用。

據《ETtoday新聞雲》掌握訊息，這批武漢台人將搭乘中國東方航空旗下的子公司上海航空返台，抵達桃園機場。

台北市家長會長協會總會長徐正文指出，根據台辦和台協提供給當地台胞的訊息，要求他們約6點到6點30分於機場完成檢疫手續並登機，如果順利的話，最快今晚六點五十分起飛，按照飛行時間計算，有機會於九點多抵達台灣。

據武漢台協說法，滯留武漢台人約400多人左右，部分為短期出差、探親、旅遊等；而為協助武漢台人返家，徐正文與滯留民眾家屬成立後援會出面請願，並統計滯留湖北省包括武漢在內的台灣民眾，達503人，統計數字還在增加。

徐正文表示，滯留民眾中，短期赴陸者占大多數，因物資缺乏，具有迫切返台需求，目前第一批回台後，預計5號還會有第二台飛機，「如果不夠，還會有第三批。」他也感謝我方海基會、武漢台商協會、陸方台辦的協助，發揮兩岸一家親的精神，讓台人順利返家。

▼武漢台胞上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

▼湖北滯留台人即將返家，互相轉告抵達機場訊息。（圖／湖北武漢台胞返鄉後援會提供）