大學統一延後開學？教育部開會研商ing　學校盼「有一致步調」

▲進入研商會議前必須出示開會通知單。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（3日）下午2點30分至4點30分召開協商會議，討論全台大學是否統一延後開學，邀請各校校長和代表出席，會前多位校長受訪表示，這件事情很重要，若能延後2週，並不會影響正常教學，希望全台學校能有一致的步調。

目前包括中山大學、世新大學和成功大學等8校都自行宣布延後開學。今天會議就是要針對此事做出全台統不統一決議。會議前警力管控，各校代表要進入都要先出示開會通知單，相當嚴格。長庚大學教務長歐陽品說，今上午學校已有先開過會，會以教育部標準為主。由於學期有18週，若延後開學，勢必影響整個行事曆，但對這件事沒有支持也沒有不支持，主要還是會以教育部決議再做裁示，但希望能跟其他學校有一致的步調。

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▲▼實踐大學校長陳振貴（上）、世新大學校長吳永乾（下）都表示支持延後開學2週。（圖／記者許展溢攝）



實踐大學校長陳振貴表示，今天這件事情很重要，也有跟其他私立大學討論，都是傾向延後開學這個趨勢，期盼這會是結論，尤其台北部分校園都是學校宿舍比較少，這是比較緊張的，因次實踐也決定延後2週開學。另外，之後陸生到台灣希望是整批入境，至於宿舍不夠的問題，因為實踐還有高雄校區，可能到時部分學生也會往那邊安排。

▲▼研商會議預計進行2小時。（圖／記者許展溢攝）



若最後結論是不延後？世新大學校長吳永乾說，各校還是可自主決定並報教育部同意，因延後2星期開學不太會影響到正常教學，且評估結果若要延，要以2週為主，如此一來床位調度容易，陸生訂航班返校時間、隔離等也都會比較有彈性。

目前宣布延後開學日的大學如下：

中山大學：2月24日開學

成功大學：3月2日開學

逢甲大學：3月2日開學

中信金融管理學院：3月2日開學

高雄師範大學：中港澳生延至3月30日開學

嘉義大學：專案延至3月30日開學

明道大學：2月24日開學

世新大學：3月2日開學