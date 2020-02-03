武漢肺炎日增2829確診、57死　陸官方喊話「加強心理援助」

▲大陸官方持續公布武漢肺炎實時數據。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國家健康衛生委員會（衛健委）3日下午舉行記者會，就新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。2月2日零時至24時，全大陸新增確診病例2829例（湖北省2103例），新增重症病例186例，新增死亡病例57例，新增治癒出院病例147例，新增疑似病例5173例。

國家衛健委疾控局副局長王斌指出，隨著疫情發展，公眾很需要心理方面的疏導和積極情緒的應對，為減輕公眾的心理困惑和不適，衛健委已請專家編寫新型冠狀病毒感染的肺炎疫情緊急心理問題干預的指導原則。

他指出，指導原則提出普通公眾、居家隔離人員、密切接觸者、疑似患者、確診患者還有一線防疫工作人員不同的群體可能會出現的心理問題，以及如何干預這樣的指導原則。為進一步方便公眾及時得到咨詢服務，也要求各省份在已有的心理熱線基礎上，統籌協調好多部門、多方面資源的心理熱線服務。

王斌強調，原本分布在教育、民政，社會組織，社工組織的心理援助熱線，已經透過工作團隊組織起來，加強對熱線人員的培訓和督導，積極為公眾提供規範化的心理援助服務。而在疫情防控情況下，也希望大專院校充分利用心理咨詢和輔導的中心，為疫情防控下的學生提供心理危機的干預和咨詢。

記者會也公布最新統計數據，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例17205例（北京市核減3例，江西省核減1例），現有重症病例2296例，累計死亡病例361例，累計治癒出院病例475例，共有疑似病例21558例。

目前累計追蹤到密切接觸者189583人，當日解除醫學觀察10055人，共有152700人正在接受醫學觀察。累計收到港澳台地區通報確診病例33例：香港特別行政區15例，澳門特別行政區8例。