婚禮撞疫情！白衣天使換上粉色護士服...與男友「隔空結婚」　視訊那頭他哭了

▲王玥玲與秦篤山用視訊的方式舉行婚禮。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

四川護士王玥玲與消防員秦篤山相戀2年，兩人決定1日舉行婚禮，但由於武漢肺炎疫情爆發，他們的計劃不得不取消。但為了不留下遺憾，他們舉辦一場僅5分鐘的視訊婚禮，王玥玲穿上粉紅色的護士服，戴著頭套和口罩，兩人對著手機熒幕互相表白。

「我宣佈，王玥玲、秦篤山正式結為合法夫妻，祝你們幸福。」據《紅星新聞》報導，四川自貢沿灘區聯絡鎮中心衛生院院長甘水芬於1日晚間，含淚為一對新人致證婚詞，他們一個是白衣戰士，一個是消防隊員，為了疫情工作取消了原定的婚禮，在工作職位上舉辦視訊婚禮。





▲王玥玲穿上粉紅色的護士服作為「婚紗」。（圖／紅星新聞）

報導稱，在疫情爆發後，王玥玲作為一名醫護人員，主動請纓到前線工作，至今已有十多天沒有回家，對此未婚夫秦篤山表示支持，為了婚禮當天不留下遺憾，兩人商量後決定舉辦這樣一個特殊的視訊婚禮。

婚禮當晚，王玥玲身穿粉紅色護士服、戴著頭套和口罩，緩緩走進婚禮現場，儀式時間僅有5分鐘，參加人數不足10人，但她說，雖然沒有親朋滿座，但這場婚禮很有紀念意義。兩人對著手機熒幕互相表白，新郎秦篤山也在視訊那頭激動的流下了淚水。

▼視訊婚禮僅有5分鐘。（圖／紅星新聞）