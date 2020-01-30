澳門防堵武漢肺炎「延期復課」　籲陸生「自我居家觀察」

▲澳門。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，如今澳門當局宣佈，各高等院校、中、小、幼學校的開課日，以及私立補充教學輔助中心、持續教育機構開始運作的日期，將再向後延遲，正式的復課安排，將於復課前一週作出公佈，並要求在澳讀書的大陸學生就地進行自我居家觀察，直至復課為止。

澳門新聞局30日指出，此舉是為了因應新型冠狀病毒疫情持續，為保障學生及教職員工的健康，避免人群聚集，防止疫情進一步蔓延，冀家長理解相關保障學生健康的措施安排，合力做好防疫工作。

澳門新聞局表示，在停課期間，學校應透過各類通訊或互聯網方式進行聯繫和辦公，並在網上向學生佈置及批改作業，重新調整及延後測驗及考試的時間安排，以配合特區政府建議人群不聚集和不流動的整體防疫措施。讀本澳高等院校的大陸學生及非高等教育的跨境學生，無須來澳上學，並就地進行自我居家觀察，直至復課為止。

根據大陸國家衛健委30日數據，累計收到港澳臺地區通報確診病例25例，其中澳門特別行政區7例。於此之前，澳門教青局24日宣佈，澳門非高等教育學校於農曆新年假期後，延至2月10日或之後才開課，已通知學校妥善安排學生在家學習的對應方案。

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