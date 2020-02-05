中國大陸不讓台灣入WHO　卓榮泰嗆：把台灣、全球人民生命健康置於危險中





▲民進黨主席卓榮泰於中常會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨5日下午中常會，找來曾參與抗SARS行動的中研院生醫所兼任研究員何美鄉談武漢肺炎防疫。何美鄉強調，面對這次的疫情，比起口罩勤洗手更重要。民進黨主席卓榮泰除了向一線醫療人員致謝，同時也批評中國大陸不讓台灣加入WHO的決定，是把台灣、全球人民生命健康置於危險中。

民進黨5日召開中常會，因應武漢肺炎，出席人員都要量體溫才能入場。這次常會，也特別找來中研院生醫所兼任研究員何美鄉，報告題目「新型冠狀病毒疫情預測及因應策略」。除了講解疫情，她也特別強調，台灣醫療資源一定夠，同時，口罩其實沒有那麼重要，「勤洗手比較重要」。

民進黨主席卓榮泰表示，武漢肺炎疫情升級為國際疫情事件，受到波及的國家人心惶惶。台灣有完善的公衛體系，還有抗SARS經驗，現在行政團隊全力投入，只要全國上下同心，一定可以戰勝病毒。但是未來一段時間，還是會有相當大的變數，政府及國人同胞一定要提高警覺，政府要做有效的管控。

卓榮泰提及，防疫視同作戰，需要中央與地方政府通力合作。此次武漢台商能順利回台，並且能夠妥善安置跟檢測，都需要中央跟地方政府的合作。防疫最辛苦的，就是第一線醫護人員，看到像陳時中部長疲累的神情、沙啞的聲音，以及他令人動容的投入精神，對他不僅不捨，也表示尊敬。他也相信有更多在防疫中心以及在第一線的醫療人員，都是同樣的付出，我們在此也對他們表示最大的感謝。

卓榮泰表示，防疫需要配合中央政府的指揮及政策，才能發揮最大的效果。除了防疫之外，口罩的問題，也看到行政單位已經從禁止出口、提高產能以及國軍的協助等等，已經盡量做到最大的努。卓也呼籲國人，至少做到四點：第一，心理上，一定要降低焦慮，才不會讓事情更不可收拾，更無法滿足所有國人的需求；第二，使用上，一定要把口罩放到最需要的地方、人、時間上，所以要讓第一線的醫療人員優先，其他部分何研究員提到，戴口罩不如勤洗手這種觀念，也要加強宣導出去。

卓榮泰進一步說，第三，在販售流程上，他相信實名制與限量的採購，是緊急應變的措施，將來隨著疫情變化、產能增加等等，希望行政部門能夠多多考量各方意見，隨時檢討，讓流程能夠更讓大家得到安全上、心理上的滿足；第四，公權力，若有不法、偽造、假造，甚至囤積，公權力在這個時候一定要發揮最大的能量，讓人民能夠相信政府，才能達到政府與人民同心一意來防疫的功能。

卓榮泰最後呼籲，防疫無國界，不分藍綠，也無關統獨，台灣被排除在WHO體系之外，必造成全球防疫的缺口。中國大陸政府不應以一己的意識形態，將全球及台灣兩千三百萬人民的生命及健康置於危險之中。要特別感謝美國、歐盟、日本、加拿大及友邦國家在各種會議上的仗義執言，不僅是為了台灣發聲，也是為了世界的安全與健康發聲，也再一次要求讓台灣加入WHO等國際組織，台灣是國際社會的一份子，要盡到國際的義務。