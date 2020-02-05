口罩實名制明上路　王世堅呼籲「你先領」：先給老弱婦孺、醫療業者領

記者袁茵／台北報導

武漢肺炎疫情造成台灣口罩大缺貨，中央疫情指揮中心宣布「實名制」，從6日開始民眾持健保卡到健保特約藥局購買，以身分證末碼單雙號分流。台北市議員王世堅呼籲，將口罩優先讓給老弱婦孺、病患、第一線醫療、食品、環保清潔、運輸業等人員，「非常時期，請大家共體時艱！」

王世堅5日在影片中提到，希望大家把口罩留給更需要的人，比方說老弱婦孺、病患，以及專業從業人員，例如醫療護理人員或食品業者和運輸業者、警消、環保清潔人員等，健康民眾其實不需要每天戴著口罩，把口罩留給需要的人。

▲台北市議員王世堅。（圖／記者徐斌慎攝）

王世堅說，以現在國家的生產量來看，一天只能生產400萬個口罩，如果每天工作、就業、就學的移動人口，就需要1400萬個口罩，那口罩就算加工趕工也不可能因應需求；現在使用口罩已變成恐慌，但事實上除非患有病情，或者是應該優先保護的人，不然一般民眾根本不需要天天戴口罩。

王世堅呼籲，由自身做起，自己不領、不戴，把口罩留給需要的民眾戴，相對減緩現在民間不必要的恐慌，且政府現在推出實名制領口罩，會很公平的讓每個人每周都領的到口罩，「非常時期，請大家共體時艱，台灣加油！」

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